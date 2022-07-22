Yaşar Üniversitesi ilk 10’da

ÜNİVERSİTE Araştırmaları Laboratuvarı'nın yaptığı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2022 yayınlandı. Rapora göre Yaşar Üniversitesi Vakıf Üniversitelerinin Memnuniyet Alanlarına Göre Sıralaması'nda ilk on içinde yer aldı. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'na 126 devlet ve 73 vakıf olmak üzere toplam 199 üniversitede öğrenim gören 47 bin 682 öğrenci katıldı. Hazırlanan raporda; "Öğrenim Deneyiminin Tatminkârlığı", "Akademik Destek ve İlgi", "Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyeti", "Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği", "Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği" gibi kategoriler yer aldı

A GRUBUNDA YER ALDI

YAŞAR Üniversitesi, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre "yüksek memnuniyet" ifade eden A grubunda değerlendirildi.

ULUSLARARASI KENT ÜNİVERSİTESİ HEDEFİ

YAŞAR Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, "Yaptığımız yatırımlarla uluslararası bir kent üniversitesi olma yolunda ilerliyoruz" dedi.