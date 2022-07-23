Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Gül Masalı'nın yeni bölümü 24 Temmuz Pazar akşamı saat 20.00'de Atv'de izleyicisiyle buluşacak.
Pastel Film imzası taşıyan Atv'nin yeni dizilerinden Gül Masalı'nın 5.bölüm fragmanları yayınlandı. Başrollerinde Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın yer aldığı Gül Masalı'nın yeni bölümünde neler olacağı ise merak konusu... İşte Gül Masalı'nın 5.bölümüne dair detaylar sizlerle!
Gül Masalı'nın yeni bölümü 24 Temmuz Pazar akşamı saat 20.00'de Atv'de izleyicisiyle buluşacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Atabeylerin şikayetiyle büyük bir çıkmazın içine düşen Gonca ve Fatma, Tahir'i kurtarabilmek için Halil'in getirdiği devir kağıdını imzalayacakları sırada Toprak onların imdadına yetişir. Kararlı tavrı ve sürpriz görgü tanığıyla birlikte Halil'in sinsi planını alt üst eder.
Toprak'ın yardımıyla umutları tazelenen Gonca, artık Isparta'da kalıp ne pahasına olursa olsun mücadele etmeye karar verir.
Annesini yıllar önce kendi memleketinden süren ruhu kararmış insanlara karşı, yine annesinin memleketinde onun arazilerinde, birçok insanın yolunu aydınlatacak büyük bir hareket başlatacaktır.
Toprak'ın haklının tarafında olmak için gösterdiği kararlı tavır, onu ailesiyle karşı karşıya getirir.
Tüm bunların üzerine işteki sorunlar da eklenince Atabeyler'de büyük bir kriz baş gösterir.
Toprak ve Gonca her şeyden uzaklaşmak için bir yolculuğa çıkarken, onların yokluğunda yaşanan korkutucu bir kaza aşklarına gölge düşürecektir.