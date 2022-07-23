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Haberler Yaşam Gül Masalı'nın yeni bölümünde neler olacak?

Gül Masalı'nın yeni bölümünde neler olacak?

Pastel Film imzası taşıyan Atv'nin yeni dizilerinden Gül Masalı'nın 5.bölüm fragmanları yayınlandı. Başrollerinde Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın yer aldığı Gül Masalı'nın yeni bölümünde neler olacağı ise merak konusu... İşte Gül Masalı'nın 5.bölümüne dair detaylar sizlerle!

23.07.2022, 16:22 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022, 16:23

Gül Masalı'nın yeni bölümü 24 Temmuz Pazar akşamı saat 20.00'de Atv'de izleyicisiyle buluşacak.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Atabeylerin şikayetiyle büyük bir çıkmazın içine düşen Gonca ve Fatma, Tahir'i kurtarabilmek için Halil'in getirdiği devir kağıdını imzalayacakları sırada Toprak onların imdadına yetişir. Kararlı tavrı ve sürpriz görgü tanığıyla birlikte Halil'in sinsi planını alt üst eder.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Toprak'ın yardımıyla umutları tazelenen Gonca, artık Isparta'da kalıp ne pahasına olursa olsun mücadele etmeye karar verir.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Annesini yıllar önce kendi memleketinden süren ruhu kararmış insanlara karşı, yine annesinin memleketinde onun arazilerinde, birçok insanın yolunu aydınlatacak büyük bir hareket başlatacaktır.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Toprak'ın haklının tarafında olmak için gösterdiği kararlı tavır, onu ailesiyle karşı karşıya getirir.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Tüm bunların üzerine işteki sorunlar da eklenince Atabeyler'de büyük bir kriz baş gösterir.

Gül Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak?

Toprak ve Gonca her şeyden uzaklaşmak için bir yolculuğa çıkarken, onların yokluğunda yaşanan korkutucu bir kaza aşklarına gölge düşürecektir.

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