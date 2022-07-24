Aileler destek ve yol gösterici olmalı

Uzun süredir hazırlandığınız, emek verdiğiniz üniversite sınavı geçti ve sonuçlar açıklandı. Sonuçlar sizi mutlu etti ve istediğiniz bölüme girebilecek puanı aldıysanız tercih sürecinde daha hızlı bir yol alabilirsiniz. 6 yaşında girdiğiniz ilkokul, ortaokul ve lise hayatından hemen hemen 18 yaşında ayrıldınız. Yıllardır sürekli sınav stresi ve zaman zaman başarı kaygısı yaşadınız. Bu stres ve kaygınız üniversite sınavlarıyla tavan yaptı. Hayatınız boyunca sınavlarla boğuşacağınızı unutmamakla birlikte doğru bir üniversiteye yerleştikten sonra gerçek yaşama epeyce yaklaşmış olacaksınız. Ancak "doğru" bir üniversiteye yerleştiğinizde hayatınızın akışı olumlu bir yönde ilerleyecek.

ÇOK ACELE ETMEYİN!

Fakat burada öğrencilerle birlikte velilere de çok iş düşüyor. Gençlerin tercihlerinin önemli olduğu kadar gençlerin tercihlerine saygı duymak da çok önemli. Peki bu stresli süreci atlatırken öğrenciler ne yapmalı?

Kendinizi tüm dış baskılardan ve etkilerden uzak tutup, kendi isteklerinizi, becerilerinizi ve yeteneklerinizi belirleyin ve tercih yapmak için çok acele etmeyin. Kendinizi daha iyi tanımak için okulların rehberlik servislerinden, kariyer danışmanlarından ya da psikolojik danışma merkezlerinden destek isteyebilir, uygulanan envanter ve testler aracılığıyla kendinizi keşfedebilirsiniz.

Meslekler hakkında açıklayıcı olan kitaplar okuyabilirsiniz.

UZMANLARA DANIŞABİLİRSİNİZ

Üniversitelerin ders programlarını içeren çeşitli kitaplara da göz gezdirebilirsiniz.

Düşündüğünüz mesleklere ait iş yerlerine ziyaretlerde bulunup, yaz aylarını staj yaparak geçirip geçiremeyeceğinizi öğrenebilirsiniz.

Gazetelerin ya da farklı kariyer sitelerinin insan kaynakları eklerini takip edebilir, yazılmış makale ya da önerileri okuyabilirsiniz.

Farklı meslek gruplarının tanıtıldığı çeşitli televizyon programlarını da seyredebilirsiniz.

Okulunuza davet edilen ya da dışarıda konferans, panel veya seminerleri olan farklı meslek sahiplerini dinleyebilir, bizzat tanışabilirsiniz. Kariyer günleri de meslek seçiminin en etkili yöntemlerindendir.

Üniversiteleri gezebilir, mezun olmuş öğrencilerle konuşabilirsiniz.

ÇOCUĞUNUZA KULAK VERİN

TERCİH aşamasında en önemli görevlerden biri de ebeveynlere düşüyor. Evet, çocuğunuz için en iyisini istiyorsunuz. Ancak, neredeyse doğduğundan beri her yıl sınava giren, ömrü 1.5 saatlik sınavlara bağlanan gençlerin stresine siz de kulak verin. Az çalışmak ya da çok çalışmak değil önemli olan. Bu saatten sonra doğru ve mantıklı tercih yapma aşamasında gençlere destek olma zamanı...

GENÇLER yoğun ders temposundan yeni çıktı. Bu nedenle özellikle şimdi ne olursa olsun çocuğunuzun yanında olduğunuzu hissettirin. Tercihleri beraber yapın ama, "Bu bölümü seç" diye dikte yapmayın onlara. Tam tersi birlikte kararlar alın.

ÇOCUĞUNUZUN seçtiği bölümlerden kafanıza yatmayan varsa neden o bölümü seçtiğini sorun. Sizin kafanıza neden yatmadığını açıklayın. Makul açıklamalarla gelirseniz onlar da size kulak verecektir.