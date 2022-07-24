Barınma olanaklarını dikkatli araştırın

Milyonlarca üniversite adayı sınava girdi ve tercihlerini yapıyor. Ancak iş tercihlerle de sınırlı kalmayacak. Tercihlerin ardından kimi aday yaşadığı şehirde okuyacak, kimileri de elinde bavullarla kazandığı üniversitenin bulunduğu şehre gidecek... Burada ebeveynleri ve öğrencileri, "Özel yurtta mı, devlet yurdunda mı yoksa öğrenci evinde mi kalacağım?" gibi düşündürücü sorular bekliyor. Sizin için üç seçeneği ele alarak, tercihi size bırakıyoruz.

KONTENJANLARINA BAKIN

Önce özel yurtları ele alalım. Özel yurtların da kontenjanlarının sınırlı olduğunu unutmayın. Bu nedenle tercih sonuçlarınız geldiği gibi gideceğiniz şehirdeki yurtların listesini çıkarın. Ancak yurdun sadece aylık ücretine bakmayın. Bunun yanında üniversitenize yakınlığını, yakın değilse okula kaç araçla ulaşımın sağlandığı, o şehirdeki ulaşım tarifelerini inceleyin. Gitmek istediğiniz özel yurdun fiyatının yanı sıra yurttaki imkanları da iyice bir irdeleyin. Önce yurtların fiyatlarını sıralayın. Ardından yemek, sosyal aktivite, giriş-çıkış saatleri gibi yurtların kuralları ve verilen imkanları not edin.

YURDUN KONUMUNU GÖRÜN

Özel yurtlarda dikkat etmeniz en önemli noktalardan biri de yurdun konumudur. Yurdun olduğu mahallelinin sosyo ekonomik yapısının nasıl olduğuna gitmeden önce internetten bakabilirsiniz. Bu sayede, bir miktar fikir edinmiş olursunuz.

DEVLET YURTLARINI İNCELEYİN

Kredi Yurtlar Kurumu'na ait kız ve erkek öğrenci yurtlarını da dikkatlice inceleyin. Üniversitelerde öğrenci sayısının hızla artması nedeniyle önceleri üniversite yakınlarında bulunan KYK yurtları, şimdi kentlerin birçok noktasında açılarak hizmet veriyor. Yurda girdikten sonra tanışacağınız yeni insanların yanı sıra, bu sayede yeni bir hayata adım atmış olacaksınız. Ülkenin dört bir yanından farklı insanların bir araya geldiği yerlerdir yurtlar. Bu insanlarla tanışmanız, kaynaşmanız hayata bakış açınızı da geliştirir.

ÖĞRENCİ EVLERİ

GELELİM öğrenciler arasında dilden dile dolaşan, hatta geyikleri bile yapılan öğrenci evlerine... Öğrenci evlerinde öncelikle sorumluluk sahibi olmanın öğrenildiği bir gerçek. Harcamalarınıza daha fazla dikkat etmeniz, bütçenizi ayarlamanız gerekecek. Zamanla da gençlerin olgunlaşmasına vesile oluyor öğrenci evleri.

EV seçiminde, evin bulunduğu mahalleyi, semti tıpkı yurtlardaki gibi iyice araştırın. Alışveriş imkanlarını, sağlık kuruluşlarına yakınlığını öğrenin. Eğer içinize sinen bir ev bulursanız, ev sahibinizle bir kira sözleşmesi imzalayın. Elektrik, su ve doğalgazı üzerinize alın. Eğer bir ev arkadaşınız olacaksa, seçiminize çok dikkat edin.