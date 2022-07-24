Erken yaşta evliliği önlemeyi başardılar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın erken yaşta evliliklerin yüksek olduğu 19 ilde uyguladığı eylem planıyla köy imamları, din görevlileri, muhtarlar, tutuklu ve hükümlüler, er ve erbaşlar gibi pek çok gruba eğitim verildi, kız çocuklarının okula devamı sağlandı. Bu çalışmalarla 2009'da 16-17 yaşında evlenen kişilerin toplam evlenmeler içindeki oranı yüzde 8.1 iken, 2021'de yüzde 2.3'e düştü.

TEK TEK EĞİTİM VERİLDİ

Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve STK; Diyarbakır, Urfa, Mardin, İzmir-Kiraz ilçesi, Antalya, Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Gaziantep, Kilis, Nevşehir, Yozgat, Aksaray, Niğde, Hatay ve Kahramanmaraş'ta saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Eylem planları kapsamında 2021 yılında Ağrı'da 153 köy imamına erken yaşta ve zorla evlilik konusunda eğitim verildi. Antalya Serik'te görev yapan 66 mahalle muhtarına 'Kadına Yönelik Şiddet ile Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler Farkındalık Semineri' düzenlendi.

KIZ ÖĞRENCİLERE ZİYARET

Diyarbakır'da emniyet ve jandarma görevlileri, er-erbaşlar, din görevlileri, muhtarlar, sosyal hizmetler çalışanları, kaymakamlık personeli, ceza evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, belediye personeli, Aile Destek Merkezi koordinatör ve kursiyerleri, evlilik okulunda gelindamat ve nişanlı çiftlere yönelik Ocak-Aralık 2021 tarihlerinde eğitimler düzenlendi. Bunlara 4 bin 519 kişi katıldı. Muş'ta Emniyet Müdürlüğünce kız çocuklarının devamsızlığının azaltılmasına yönelik, okul koordinasyon görevlileri tarafından okul müdürleri ile görüşülerek okula devamsızlık yaptığı bildirilen ailelere Toplum Destekli Polislik çalışması kapsamında ziyaretler gerçekleştirildi. Niğde'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yatılı kuruluşlarda kalan kız çocukları için 'rol model' buluşmaları gerçekleştirildi. Şanlıurfa'da okula devam etmediği tespit edilen 110 öğrenciye yönelik ev ziyareti gerçekleştirildi. Van'da eğitimler gerçekleştirilerek 33 bin 164 öğrenci ve veliye ulaşıldı.

EN YÜKSEK ORAN GÜNEYDOĞU'DA

19 ildeki çalışmalar sonucunda 2009'da 16-17 yaşında evlenen kişilerin toplam evlilikler içindeki oranı yüzde 8.1 iken, 2021'de yüzde 2.3'e düştü. 2021'de 16-17 yaş grubu içerisinde evlenenlerin sayısının en yüksek olduğu bölgenin Güneydoğu, en düşük olduğu bölgenin ise Doğu Karadeniz olduğu görüldü. 2021 yılı verileri il bazında incelendiğinde de 16-17 yaş grubu içerisinde evlenen sayısının en yüksek olduğu ilin Gaziantep, en düşük olduğu ilin ise Tunceli ve Bayburt olduğu kayıtlara geçti.