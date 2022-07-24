Geleceği inşa ediyoruz

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, eğitimin bütüncül bir anlayışla insan yetiştirme sanatı olduğunu belirterek, gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Aldemir, "Üniversitemizin kadroları; özgün ve yaratıcı, özgür ve bağımsız, özgüven sahibi, girişimci, ahlaklı, sorumluluk bilinci yüksek insan yetiştirmeyi öncelik olarak görür" diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Aldemir, gençlere çok güvendiğini söyleyerek şöyle konuştu:

YENİ NESİL HASTANE ADÜ'DE

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat açılan ADÜ Hastanesi Ek Binası yeni nesil akıllı hastane özelliğiyle önemli bir noktada. Cumhurbaşkanımız 15 Ocak 2022'de Üniversitemizi ziyaret ederek, Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleşen toplu açılış töreni kapsamında Üniversitemiz Hastanesi Ek Binası açılışını gerçekleştirdi. Hastane alanımızı gezerken bu önemli yatırımı çok beğendi. ADÜ'de sağlık anlamında özellikle pandemi döneminde gösterilen performans için sağlık çalışanlarımızı Cumhurbaşkanımız tebrik etti. Hastanemiz, Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik kapsamında, Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetkinlik Kriterleri'ne ve Yönetmeliğin genel esaslarına uyarak, Uluslararası Sağlık Turizmi faaliyetinde bulunmaya hak kazandı. Hastanemiz tecrübeli ve deneyimli hekim kadrosuyla ve ileri teknoloji altyapımızla, artık uluslararası hastaları da kabul etmeye başlayacak. Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi, kalite denetiminden 90.5 puan alarak 30 Aralık 2019 itibariyle Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almaya hak kazandı. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı verilerine göre Diş Hekimliği alanında ülkemizde bu yetki belgesine sahip tek kamu kurumu olan Fakültemiz, Aydın bünyesinde tüm kamu sağlık tesisleri arasında bu yetki belgesini almış ilk kurum olma özelliğini de taşıyor.

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

Üniversitemiz, TUBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında 2020 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı'na önerilen projelerin bilimsel değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla bu dönemde kabul edilen projeleri ile sıralamada tüm devlet ve vakıf üniversiteleri içinde 15. sırada yer aldı. Ayrıca Türkiye'nin en çok atıf alan ve en yüksek H indeksine sahip akademisyenlerini sıralayan "AD Scientific Index-2022" listesinde Tıp Fakültemizden 13 öğretim üyemiz, ilk 5000 araştırmacı arasında yer aldı.

SPOR VE SANATTA BAŞARILAR

Belgrad'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda serbest stilde Muhammet Nuri Kotanoğlu dünya ikincisi oldu. Spor Bilimleri Fakültemiz mezunu öğrencimiz Cengiz Arslan bronz madalya aldı. ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nin lakabı 'Şampiyonların okulu.' İşte şampiyon öğrenciler: Ramil Guliyev 200 metrede Dünya Şampiyonu, Alperen Acet Yüksek Atlama Dünya Şampiyonu, Murat Yalçınkaya 3000 metre Avrupa Şampiyonu, Batuhan Altuntaş 400 metre Avrupa Şampiyonu, Sümeyye Erol 3000 metre Avrupa Şampiyonu, Osman Özdeveci Gülle Atmada Dünya İkincisi, Süleyman Atlı Güreşte Dünya İkincisi. Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı öğrencimiz Dilay Ra Oygür Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışmasında üçüncülük ödülüne layık görüldü. Devlet Konservatuarı Öğrencimiz Yasemin Perşembe Rhapsody Piyano Yarışmasında ikincilik ödülüne layık görüldü. Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlilerimiz Elif Yazgan ve Elena Yusupova Rusya'da gerçekleştirilen III. Uluslararası Musicprospect'te ikincilik aldı. Ayrıca üniversitemiz TÜBİTAK ULAKBİM Üzerinden İnternet Hizmeti Alan 130 Devlet Üniversitesi içerisinde birinci sırada yer aldı. Yaptığımız düzenlemelerle YÖK tarafından mekânsal erişebilirlik ödülü olan ve Türkiye'de sadece 4 üniversitede olan 'Turuncu bayrak' aldık.

DÜNYANIN EN İYİ BİLİM İNSANLARI İÇİNDE 4 ÖĞRETİM ÜYESİ

ÜNİVERSİTEMİZ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyemiz ve Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Ethem Aktürk, Prof. Dr. Atila Yüksel, Doç. Dr. Fatih Ersan, Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Akpınar Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Stanford Üniversitesi'nce hazırlanan dünyanın en iyi bilim insanlarının yer aldığı listeye girdi.

AVRUPA PATENT BELGESİ'NE SAHİP ÜNİVERSİTE

ÜNİVERSİTEMİZ, Patent Effect firmasının yayınladığı raporda en fazla Avrupa Patent Belgesi'ne sahip üniversitelerinden biri oldu. Türkiye'de faaliyet gösteren üniversitelerin patent başvuruları (yayınlanan) analiz edilerek, en fazla Avrupa Patent Belgesine sahip olan Üniversiteler belirlendiği Türkiye'nin Patent Haritası raporunda, Üniversitemiz ülkemizin önde gelen üniversiteleri olan Boğaziçi, Koç, ODTÜ'nün bulunduğu sıralamada 18'inci sırada yer aldı.