İzmir Ekonomi küresel ölçekte fark yarattı

Geçtiğimiz yıl yüzde 97.68'lik doluluk oranına ulaşarak lisans programlarına göre Türkiye'nin en çok tercih edilen 4'üncü vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), küresel ölçekte başarıya uzanan mezunlarıyla fark yarattı. Kendi işini kurarak ya da uluslararası şirketlerin başarılı çalışanları olarak tam 54 farklı ülkede yaşamını sürdüren İEÜ'lü 490 mezun, ilham veren yaşam öykülerine imza attı. İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, "Bizim için başarının en önemli kıstaslarından biri de küresel ölçekte tercih edilen gençler yetiştirmek. Öğrencilerimizi, bu düşüncelerle yarınlara hazırlıyoruz, projelerimizi bu hedef doğrultusunda şekillendiriyoruz" dedi.

Ege Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesi olarak eğitim hayatında 21 yılı geride bırakan İzmir Ekonomi Üniversitesi, 90 bin üyeli İzmir Ticaret Odası'nın da desteğini alarak gelişimini hızla sürdürüyor. Güçlü bir teknolojik altyapıya sahip 'Akıllı Kampüs'te 24 saat erişilebilir öğretim modeli sunan İEÜ, öğrencilerine kesintisiz burs, garantili staj, küresel bağlantı ve referanslı iş imkanlarını sağladı.

8 DİL KONUŞULUYOR

Kendi bünyesinde oluşturduğu 'İzmir Bilimpark' teknoloji geliştirme bölgesine üst düzey yeni merkezler kazandıran İEÜ, gençlerin iş dünyası ile iletişim kurarak proje ve fikir üretebilecekleri yapıyı güçlendirdi. 8 dilin konuşulduğu kampüsü, yurt dışı tecrübesine sahip akademisyenleriyle eğitim kalitesini hızla yükselten İEÜ, Türkiye genelinde lisans programlarına göre en çok tercih edilen 4'üncü vakıf üniversitesi oldu. İzmir Ekonomi Üniversitesi, kente dünya çapında, çevreci ve son teknolojiye sahip bir yerleşke kazandırmak hedefiyle Güzelbahçe'de inşa etmeyi hedeflediği yeni yerleşkenin temelini atmak için son aşamaya geldi. Yeni yerleşkenin tasarımını belirlemek için ulusal çapta gerçekleştirilen 'Mimari Projesi Yarışması' sonuçlandı, mimar Kerim Miskavi'nin ekip başı olduğu proje birinci seçildi.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar

"EĞİTİM BİR BÜTÜNDÜR"

İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, "En önemli mirasımızın 'eğitim' alanında olması gerektiğine inanıyorum. Eğitimi bir bütün olarak görüyor, öğrencilerimizin hem sosyal yaşamda hem de kültür ve spor alanında güçlü bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Bunun da ancak tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek, iyi ve donanımlı bir yerleşke alanı ile mümkün olduğunun farkındayız. İzmir'imiz, ülkemiz ve geleceğimiz için büyük önem taşıyan yeni yerleşke projemizin hayata geçirilmesi ile gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu yerine getirerek hep birlikte onlara güzel bir armağan bırakmış olacağız" dedi.

ARAŞTIRMACI VE GİRİŞİMCİ

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, dünya genelindeki dijital ve finansal dönüşümün gün geçtikçe hızlandığını belirtti, üniversite olarak bu durumu göz önüne alarak planlamalar yaptıklarını dile getirdi. Prof. Dr. Aşkar, "Yeni çağın gereklerini idrak eden, değişimi öğrenme metotlarına, ders konularına aktaran deneyimli ve nitelikli bir eğitim kadrosuna sahibiz. Üniversitemizin gücü; akademisyenlerimizin üretkenliğinden, çalışkanlığından, araştırmacılığından ve girişimciliğinden geliyor. Akademisyenlerimiz tarafından yürütülen bilimsel proje sayısı 137'ye ulaştı. Bilimi referans edinen, çağın gerekleri doğrultusunda eğitilmiş, dünya vatandaşlığı vizyonuna ve uluslararası rekabet gücüne sahip gençler yetiştirmek amacıyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener

YEPYENİ BİR ÜNİVERSİTE VİZYONU

İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, "İzmir için ne istiyorsak, ideallerimiz neyse; üniversitemizin de tüm bu hedefleri besleyebilecek, destekleyebilecek daha etkin bir yapıya kavuşması için çalışıyoruz. Daha önce birçok platformda üniversiteler için bir varış noktasının olamayacağını; üniversitelerin daima daha iyiyi, en yeniyi isteyerek hedefini buluşa, projeye, geleceğe, teknolojiye odaklaması gerektiğini dile getirdim. Hedefimizi bu bilinçle beslenen bir üniversite vizyonunu oluşturmak olarak belirledik" dedi.