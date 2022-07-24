İzmir hava durumu 24 Temmuz Pazar? Bugün hava nasıl olacak?

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Ege'de fırtına var mı? Meteoroloji bugünün hava tahmin raporunu yayınladı.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.