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Haberler Yaşam İzmir hava durumu 24 Temmuz Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 24 Temmuz Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün yağmur var mı? İzmir'de hava bugün nasıl olacak? Ege'de sıcaklıklar yükselecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat'ın kuzeyi ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 24 Temmuz Pazar hava durumu...

24.07.2022, 08:38 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022, 08:38

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Ege'de fırtına var mı? Meteoroloji bugünün hava tahmin raporunu yayınladı.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İzmir hava durumu 24 Temmuz Pazar? Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 24 Temmuz Pazar? Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 24 Temmuz Pazar? Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç ve dağlık kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 24 Temmuz Pazar? Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 24 Temmuz Pazar? Bugün hava nasıl olacak?

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İzmir hava durumu 24 Temmuz Pazar? Bugün hava nasıl olacak?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 24 Temmuz Pazar? Bugün hava nasıl olacak?

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 24 Temmuz Pazar? Bugün hava nasıl olacak?

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

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