Listenizde geniş puan aralığı olmalı

Uzmanlara göre üniversite tercihi yapılırken dikkat edilmesi gereken birçok önemli nokta var. Bunlardan biri de liste oluştururken geniş aralıklar bırakmak. Örneğin 100 bin başarı sırası olan aday 40 bin başarı sıralarına kadar tercih yapabilir. Adayların yapması gereken bölümleri ve üniversiteleri yerinde görmek, bilgi almak ve tercih yaparken işin uzmanı kişilerden destek almaktır...

DİKKAT, PUANINIZ DÜŞMESİN!

Özellikle bu yıl başarı sıranızın daha üzerinde 5-6 bölümü; başarı sırası sizden yüzde 35-40 daha yukarıda görünse de yazabilirsiniz. Ancak siz, 'Ne olursa olsun bir üniversiteye yerleşmeliyim' diyorsanız, başarı sıranızın yüzde 35 altında başarı sırasına sahip olan yükseköğretim programlarına da tercih listenizde yer verip kendinizi garantiye alabilirsiniz. Kendinizi garanti altına almak için başarı sırası sizden çok geride olan, kazansanız bile kayıt olmayı düşünmediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz gerekiyor. Çünkü yer verir ve yerleşirseniz kayıt olmasanız dahi bir sonraki yıl ortaöğretim başarı puanınız yarı yarıya düşer.

YATAY GEÇİŞ İMKANI ÖNEMLİ

Tercih yaparken 2 bölüm arasında kalan adaylar için yatay geçiş imkanına bakmak gerekiyor. Yatay geçiş, bir öğrencinin kayıtlı olduğu üniversite programından, başka bir üniversitenin benzer programına geçmesidir. Birbirinden tamamen farklı bölümlere yatay geçiş başvurusu yapılmamakta ancak yüzde 80'e kadar benzer içerikteki bölümler arasında yatay geçiş yapılabilmektedir. Bu benzerlik üniversitenin ilgili kurullarınca belirlenir.

EŞDEĞER BÖLÜMLERE BAKIN

Tercih kılavuzunda yeni açılan bölümler de bulunuyor. Öğrenciler bir sene önceki kılavuzda en küçük puanı ve başarı sırası bulunmayan bir bölüme tercihlerinde yer verirken; o üniversite ve bölümün eşdeğeri olan yakınlardaki üniversite ve bölümün bir sene önceki verilerini ve en önemlisi istek sırasını göz önüne almalı...

MESLEK LİSELİLER NE YAPMALI?

MESLEK lisesi öğrencileri için Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumları (MTOK) sisteminin en büyük avantajı, daha düşük puanlarla fakültelere yerleşebilmek. Fakat bunun için lisede okuduğunuz bölüm ile üniversitede okuyacağınız bölümün birbiri ile bağıntılı olması gerekiyor. Sınav sonuç belgesinde ek puanlı kısımdaki verilere göre tercih yapmanız gerekmekte.

OKUL BİRİNCİSİ KONTENJANLARINA DİKKAT!

OKUL birincilerine yönelik kontenjanlar bu yıl da birçok üniversitede bulunuyor. Birçok üniversite okul birincileri için kontenjan açıyor. Bunun anlamı 'yüksek sınav derecesi ile alım yapan bir okul, sizi bu kontenjandan yararlandırarak puanınız tutmasa da kabul edebilir' demektir. Bu durumda tercihler son derece önemli. Yanlış yapılan tercihler sonucunda her sene birçok okul birincisi kontenjanı boş kalmakta.