Günlük burç yorumları 25 Temmuz Pazartesi

KOÇ
Duygular yine coşkulu. İşinizle ilgili bazı konular yeniden gündeme gelebilir. Bu defa eski hatalarınızı tekrarlamamaya çalışmalısınız. Bugün cazibeniz oldukça yüksek.
Bugün; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 25 Temmuz Pazartesi günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 25 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları...
KOÇ
Duygular yine coşkulu. İşinizle ilgili bazı konular yeniden gündeme gelebilir. Bu defa eski hatalarınızı tekrarlamamaya çalışmalısınız. Bugün cazibeniz oldukça yüksek.
BOĞA
Yoğun bir çalışma temposuna girdiniz. Yaptığınız işin tüm sorumluluğunu yüklenmeniz, bazı kıskançlıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Aşkta fazla inatçı bir yapınız var.
İKİZLER
İş konusunda taviz vermek istemiyorsunuz. Merkür gezegeninin etkisiyle, işinizde ısrarcı ve kararlısınız. Bu nedenle sonuç lehinize gelişiyor. Güçlü olmak size çok yakışıyor.
YENGEÇ
Sabır gerektiren tüm işler gelip sizi buluyor. Uzun soluklu işlerde başarı gösteriyorsunuz. Bu yüzden çevreniz size güveniyor. Sevdiğine sizin kadar özen gösteren çok azdır.
ASLAN
Güçlü hafızanız, her konuda size yardımcı. Ancak yapılan haksızlıkları unutmayışınız, iş yaşamınızı zorluyor. Aslında haklısınız. Yine de siz görkemli duyguların insanı olmaya devam edin.
BAŞAK
İş yaşantınızda son olaylar sizi yeniden motive etti. Yeniliklere kapalısınız. Çevreniz sizi ikna etmek zorunda kalabilir. Kargaşadan nefret ettiğiniz halde, sorunlar gelip sizi buluyor.
TERAZİ
İş yaşantınızda değişen durumlar sizi de etkiliyor. Çevre koşulları yüzünden şartlarınızı yeniden yapılandırıyorsunuz. İlgiyi sevdiğiniz halde, üzerinize çok düşülmesinden hoşlanmıyorsunuz.
AKREP
İşinizde motivasyonunuz oldukça güçlü. Düşünüyor, hayal ediyor ve yaşama hızlı bir şekilde geçiriyorsunuz. Tam da bu yüzden kıskanç bakışlar üzerinizde. Çekiciliğiniz ve cazibeniz mükemmel.
YAY
İşkolik bir yapınız var. Boş kalmaya tahammülünüz yok. Hemen kendinize bir iş icat ediyorsunuz. Yeni keşifler peşindesiniz. Sorunlarla bocalamak yerine, kesin çözüm bulmayı deneyin.
OĞLAK
Çevreniz kalabalık olmasına rağmen kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Sorunlarınızı çevrenizle paylaşamamak canınızı sıkıyor. Somurtarak bir yere varamazsınız. İçinizi acıtan çok şey var.
KOVA
Kendinize yeten yoğun çabalarınızın tek şahidi, yine kendiniz olmaktan bıktınız. Oysa takdir edilmeye ne çok ihtiyacınız var. İçinizde sebebini tahmin edemediğiniz öyle çok korku var ki.
BALIK
Hep kendi pencerenizden baktığınız bu yaşamda kayıplarınızın olması doğal. İş yaşantınızda anlaşılma savaşları veriyorsunuz. Daha sakin kalmalı ve nazik olmalısınız.