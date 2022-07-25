Son dakika: LGS sonuçları açıklandı! MEB LGS sonuç açıklama sayfası...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tercih işlemleri 4-20 Temmuz arasında yapılan Lise Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına TC kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile 'sonuc.meb.gov.tr' internet adresinden ulaşabilecek. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

19 AĞUSTOS'TA YERLEŞTİRME SÜRECİ SONA ERECEK

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos'ta tamamlanacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos'ta yerleştirme süreci sona erecek.