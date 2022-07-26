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Haberler Yaşam ‘3 yıldır feryat ediyoruz ama HDP duymazlıktan geliyor’

‘3 yıldır feryat ediyoruz ama HDP duymazlıktan geliyor’

Sariye Tokay, “Tek evlat dağda kalsa bile bu mücadeleyi bırakmayacağız” diye konuştu.

26.7.2022

‘3 yıldır feryat ediyoruz ama HDP duymazlıktan geliyor’
ÇOCUKLARININ PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 56 günü geride bıraktı. Oğlu Mehmet için başlattığı eylemi sürdüren anne Sariye Tokay, evladının 14 yaşında kandırılarak dağa götürüldüğünü belirterek bunun Kürtlük davası olmadığını söyledi. Tokay, "11 yıldır oğlumu PKK'ya teslim etmişler. Burada feryat ediyoruz, HDP bizi duymazlıktan geliyor. Onlar nereye gitse peşlerini bırakmayacağız. Oğlum eğer beni duyuyor ve görüyorsan gel" dedi.
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