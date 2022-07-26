Günlük burç yorumları 26 Temmuz Salı: Ayrıntıları abartarak süreyi uzatıyorsunuz

KOÇ: Organizasyon işlerden müthiş keyif alıyorsunuz. Bugün yeni bir sistem geliştirebilirsiniz. İşinizle ilgili yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz. Yoğun bir döneme giriyorsunuz.
Bugün; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 26 Temmuz Salı günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 26 Temmuz Salı günlük burç yorumları...
KOÇ: Organizasyon işlerden müthiş keyif alıyorsunuz. Bugün yeni bir sistem geliştirebilirsiniz. İşinizle ilgili yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz. Yoğun bir döneme giriyorsunuz.
BOĞA: Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve bu işten önemli paralar kazanabilirsiniz. Çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmelisiniz. Başarı sizin için önemli bir olgu ve disiplinlisiniz.
İKİZLER: Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.
YENGEÇ: Bugün, kendi benliğinizle baş başa kalıp, çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Kendi kendinize sabrı empoze edin. Siz ayrıntıları abartarak süreyi uzatıyorsunuz.
ASLAN: Çevresel koşulların, üzerinizdeki baskıyı esnetme konusunda gerekli yapılanmayı sağlamalısınız. Geliştireceğiniz yeni projeleriniz için, size yardım edecek dostlara ihtiyacınız olabilir. Aklınızı doğru kullanabilmelisiniz.
BAŞAK: Maddi konuların ve karşılıklı iletişim önemli olduğu bir gün. Olaylara gelişigüzel yorum getirmekten hoşlanmadığınız için, çekimser tavırlarınızın altında, daha iyi kavrama özelliği yatıyor.
TERAZİ: Duygusal konularda şüpheli yönünüzü ortaya çıkaran davranış biçimini benimseyerek, partnerinizin üzülmesine neden olacaksınız. Sezgilerinizin sizi yanlış yönlendirmesine izin vermemelisiniz.
AKREP: Olayların iç yüzünü merak ederken, çevre bağlantılarınızı sistemli yürütüyorsunuz.
Arkadaşlarınızla sağlam ilişkileriniz içinde olacaksınız. Duygularınızı yoğun yaşadığınız için yaratıcılığınız hızlanıyor.
YAY: Kişisel ilişkilerinizde yeterli enerjiye sahip oluşunuz ve partnerinize verdiğiniz değer birlikteliğinize olumlu yansımalar getiriyor. Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi.
OĞLAK: Olayları doğal akışına bırakmak için kendinizi zorlayacaksınız. Disiplin sizin için önemli bir unsur. İsteklerinizi yönlendirirken geleneksel davranışlarınız yenilik taraftarlarından tepki almanıza neden olabilir.
KOVA: Mesleğinizle ilgili başarılı bir tablo çiziyor olmanız sizi çevrenizde örnek kişi haline getiriyor. Önem verdiğiniz kişileri kendinize çekmeyi biliyor ve oldukça da başarılı oluyorsunuz.
Toplumsal çalışmalarınız önemli.
BALIK: Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde büyütüyorsunuz