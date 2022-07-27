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Görenler kıyamet alameti sandı! Maymun yüzlü kedi vücutlu...

Filipinler’de doğan maymun yüzlü ve kedi vücutlu olarak dünyaya gelen hayvan yerli halkı korkuttu. Kıyamet alameti şeklinde yorumlanan canlının uğursuzluk getireceği düşünüldü.

27.07.2022, 15:46 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022, 16:03

Görenler kıyamet alameti sandı! Maymun yüzlü kedi vücutlu...

Filipinler'in Baranggay Baliwagan kentinde gelişimini yeni doğmuş bir kedi halkı korkuttu. Gelişimi henüz sonlamamış olan kedi ülkeyi ikiye böldü Michael Severino'un çiftliğinde dünyaya gelen ürkütücü kedi doğum sonrası görüntüleri internette paylaşıldı.

Gelişimi tamamlanmamış kedi doğum sonrası ilk haliyle önce maymuna ardından ise bir uzaylıya benzetildi. Yerli halk canlının uğursuz ve kötü şans getirdiğine inanarak kimsenin bu canlıyı görmemesi söyledi. Kedisi hakkında olumsuz yorumlarından etkilenen Severino, yavruyu cam bir kavanoza kapatarak ölümesini bekledi. Doğan yavruyla birlikte üç kedinin daha dünyaya geldiğini belirten Severino, "Dört yavru vardı ve biri diğerlerinden çok farklıydı. Bir maymuna benziyordu. Bir boynuzu vardı" dedi. Olayı inceleme altına aldıklarını belirten bir veteriner hekim yavrunun hamilelik sırasında gelişimini engelleyen bir durumun söz konusu olduğunu belirtti.

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