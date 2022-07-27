Kayınvalide gelini beğenmedi! “Oğlum bu çok çirkin” dedi damat düğünü terk etti

Akıllara durgunluk veren olay Tunus'ta yaşandı. Oğlunun düğünü sırasında gelini ilk kez gören kayınvalidenin söyledikleri ortalığı karıştırdı. Oğluna gelini beğenmediğini, kısa ve çekici olmadığı için onu terk etmesini söyleyerek hayretler içinde bıraktı. Ancak oğlu annesinin bir dediğini ikiletmeden gelini düğünde terk etti.

Olayı sosyal medya hesabından anlatan mağdur gelin Lamia Al-Labawi, damat tarafından terk edildikten sonra şoke olduğunu ve düğündeki davetlilerin kendisine bakışlarını görmesinin kalbini kırdığını söyledi.

Ailesinin düğün masraflarını karşılama konusunda büyük bir zorluk yaşadığını söyleyen Al-Labawi, sosyal medyadan destek topladı. Sosyal medya kullanıcıları genç kadının yaşadığı durumla empati yaptıklarını ve damadın tamamen kötü bir insan olduğu hakkında binlerce olumsuz yorum yağdırdı.