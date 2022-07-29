Günlük burç yorumları 29 Temmuz Cuma

KOÇ: Sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Maddi konularda elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.
Bugün; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 29 Temmuz Cuma günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 29 Temmuz Cuma günlük burç yorumları...
KOÇ: Sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Maddi konularda elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.
BOĞA: Siz her anlamda tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen, olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Sorunları önlemek için, küçük molalar vermeli ve her şeyi ince düşünmelisiniz.
İKİZLER: İş yerinizde kişileri çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Fakat, onların sizi etkilemeleri oldukça güç. Bugün, farklı görüşler oluştuğunda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade edebilmelisiniz.
YENGEÇ: Ailenizin tepki vermesini istemiyorsanız, onların fikirlerini de almak zorundasınız.
Bugün bireysel davranmak isteyebilirsiniz.
Özgürlüğünüz kısıtlandığında istediklerinizi yapmakta zorlanıyorsunuz.
ASLAN: Maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alışverişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyorsunuz.
BAŞAK: Köklü düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen, günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorluyorsunuz.
Bazen gerçeklerden kaçıyorsunuz.
TERAZİ: İşinizle ilgili motivasyon birliğine ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile, çevrenizden kopabilir, birçok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz.
Yalnız kalmak istemiyorsanız.
AKREP: Maddi konulardaki sıkıntıların devam etme olasılığına rağmen, sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşı cinsle ilişkilerinizde çok şüphecisiniz. Yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.
YAY: Bugün elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı ilişkilerinizde daha da ön plana çıkarıyorsunuz.
Maddi konularda rahatlamak istiyorsanız, farklı dallarda da çalışmalısınız.
OĞLAK: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istememeniz bazen olumlu olmayabilir.
Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir.
Bugün ince işler peşinde koşacaksınız.
KOVA: Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınarak bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Bugün harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. İç huzura önem vermelisiniz.
BALIK: Yaratıcılığınıza çok güveniyorsunuz.
Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermeyin. Yapmak istediğiniz işlerin listesini yapın ve aceleye getirmeden tüm işlerinizi toparlayın.