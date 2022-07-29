Hollanda korkusuz Türk kadınını konuşuyor

HOLLANDA'NIN Deventer şehrindeki bir fırına satırla giren hırsızı elindeki toz beziyle kovalayan Konyalı Latife Peker, ülkede gündem oldu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, işletmeci Latife Peker temizlik yaparken yüzü kapalı satırlı bir hırsız doğrudan fırının kasasına yöneliyor. Peker, kısa süreli şokun ardından hırsıza vurmaya başlıyor.

Peker ile bir müddet boğuşan hırsız yere düştükten sonra fırından kaçmaya başlıyor. Hırsız fırından çıkacağı sırada içeri giren Hollandalı bir adamla da kısa süre boğuştuktan sonra bisikletle kaçıyor. 47 yaşındaki 3 çocuk annesi Peker, olayların bir anda geliştiğini ve hırsızın elindeki satırı görmediğini belirterek ölümü hiç düşünmediğini söyledi.