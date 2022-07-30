Haberler Yaşam Meteoroloji uyardı: Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor!

Son dakika: İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hava nasıl olacak? Yurdun genelinde sıcaklıklar artıyor mu? Eyyam-ı bahur sıcakları mı geliyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.