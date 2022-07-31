Günlük burç yorumları - 31 Temmuz Pazar

KOÇ: Bugün gizli arzularınızın belirginleşmesi, partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir. İlişkileriniz çevre koşullarıyla şekilleniyor.
Haftayı bitirirken hayatınızda neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 31 Temmuz pazar günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 31 Temmuz pazar günlük burç yorumlarınız...
KOÇ: Bugün gizli arzularınızın belirginleşmesi, partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir. İlişkileriniz çevre koşullarıyla şekilleniyor.
BOĞA: Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz.
İKİZLER: Duygusal konulara uzak görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. İyi niyetli girişimciliğiniz her zamanki gibi ses getirecek. İhmal ettiğiniz dostlarınız sizden haber bekliyor.
YENGEÇ: Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizden faydalanacaksınız.
ASLAN: Özellikle sınırsız özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız.
Ön yargısız yaklaşım tarzınız, karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor.
BAŞAK: Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor.
TERAZİ: Dengenizin bozulmasından yana değilsiniz. Maddi konularda Jüpiter'in geri hareketi sizi de etkileyecek. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız.
AKREP: Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu için etrafınızdan çabuk etkileniyor ve problemlerinizi yaptığınız işe kolay aksettirebiliyorsunuz.
YAY: İlginç fikirlerinizi mesleki konularda da kullanarak, çevrenizi şaşırtabilirsiniz. Kendinizi yenileme konusunda acele etmemelisiniz. Yaşantınızla ilgili güzel planlar yapıyorsunuz.
OĞLAK: Uzun zamandır partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşıyorsunuz. Bu durum sizde bazı karışıklıklara neden oluyor. Kişisel çabalarınız ve ilişkileriniz etrafınızla birlikte şekilleniyor.
KOVA: Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz.
BALIK: İnatla sürdürdüğünüz iş temposunu yavaşlatmalısınız. Yeni hedefleriniz için fazla zorlanıyorsunuz. Bağırsak problemleri yaşamak istemiyorsanız yediklerinize dikkat etmelisiniz.