NASA’daki Türk fizikçi: Gençler uzaya hazırlanın

AMERİKAN Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinde (NASA) görevli astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Türkiye de dahil dünyadaki birçok ülkede uzay şirketi kurulduğunu ve bu şirketlerin uzaydan para kazandığını belirterek, "Uzaydan gelir elde edildikçe gelecekte daha çok şirket bu işin içine girecek, bu da sektördeki iş imkanlarını artıracak" dedi.

Yakın zamanda kurulan Türkiye Uzay Ajansının varlığının kendisini çok mutlu ettiğini ve onurlandırdığını anlatan Yıldız, "Tercih döneminde ailelere, uzaya meraklı çocuklarını teşvik etmelerini öneriyorum" diye konuştu.