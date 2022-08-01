Günlük burcunuz: 1 Ağustos Pazartesi

KOÇ
Ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermeyin. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda sabır ve taviz gibi iki önemli parametreyi dengede tutmanız gerekir.
Ağustos ayının ilk günü size nasıl gelecek? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 1 Ağustos Pazartesi günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 1 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumlarınız...
KOÇ
Ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermeyin. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda sabır ve taviz gibi iki önemli parametreyi dengede tutmanız gerekir.
BOĞA
Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortama adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresiyle iletişimini yüksek seviyelerde tutabilmesidir.
İKİZLER
Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli bir pota oluşturacak. Öğle saatlerinden sonra işbirliği içinde olacağınız kişilerle bir araya geleceksiniz.
YENGEÇ
İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun başarılı çalışmalarınız çevrenizde ses getirecek.
ASLAN
Çok canlı bir gününüzdesiniz. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işlerinizi erteleyebilirsiniz. Son günlerde gereğinden çok çalışıyorsunuz.
BAŞAK
İşbirliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünceleri sizi etkilemeyecek. Girişimciliğinizi destekleyen davranışlar içindesiniz. Bugün karşınıza çıkacak güzel fırsatlar var.
TERAZİ
Geçmişinizle ilgili nostaljik anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi fazlasıyla çok mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partneriniz de onaylıyor.
AKREP
Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. Sağduyulu olmak adına üstün bir çaba sarf ediyorsunuz. Bugün fazla sorumluluk alıyorsunuz.
YAY
Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok fazla cüretkar hale getiriyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor. Enerjinizi istediğiniz her konuda doğru kullanabileceksiniz.
OĞLAK
Yaşamın her adımında bir yerlere kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şey kazanmak istemiyorsunuz. Her olayın ardında nedenler aramanız alışkanlık oldu.
KOVA
Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız.
BALIK
Bugün yakın arkadaşlarınızla kurduğunuz samimiyeti, işyerinizdeki diğer ortamlara da yaymalısınız. Alışkanlıklarınıza bağlı olduğunuz için dostlar konusunda seçicisiniz.