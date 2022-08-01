İzmir’de ve Ege’de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar uyarısı geldi! İşte 1 Ağustos Pazartesi hava durumu...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı