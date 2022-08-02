  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam 28 şubat davası hükümlüsü Çevik Bir tahliye edildi

28 şubat davası hükümlüsü Çevik Bir tahliye edildi

2.8.2022

28 şubat davası hükümlüsü Çevik Bir tahliye edildi

ANKARA 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davasında, müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Avukatlarının başvurusu üzerine Adli Tıp Kurumu, 83 yaşındaki Çevik Bir'in ileri demans hastalığı nedeniyle hayatını yalnız idame edemeyeceği yönünde görüş bildirdi.

Çevik Bir'i İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çıkışında eşi ve avukatı karşıladı.ANKARA 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davasında, müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir hakkında sağlık sorunları nedeniyle infazına ara verilmesine karar verildi. Adli Tıp Kurumu, Çevik Bir'in ileri demans hastalığı nedeniyle hayatını cezaevinde yalnız idame edemeyeceği yönünde görüş bildirdi. Bunun üzerine infazına ara verilen Çevik Bir'in, 6 ayda bir sağlık durumunun kontrol edileceği ve iyileşme olursa tekrar cezaevine döneceği öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA