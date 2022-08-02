28 şubat davası hükümlüsü Çevik Bir tahliye edildi

ANKARA 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davasında, müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Avukatlarının başvurusu üzerine Adli Tıp Kurumu, 83 yaşındaki Çevik Bir'in ileri demans hastalığı nedeniyle hayatını yalnız idame edemeyeceği yönünde görüş bildirdi.

Çevik Bir'i İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çıkışında eşi ve avukatı karşıladı.ANKARA 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davasında, müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir hakkında sağlık sorunları nedeniyle infazına ara verilmesine karar verildi. Adli Tıp Kurumu, Çevik Bir'in ileri demans hastalığı nedeniyle hayatını cezaevinde yalnız idame edemeyeceği yönünde görüş bildirdi. Bunun üzerine infazına ara verilen Çevik Bir'in, 6 ayda bir sağlık durumunun kontrol edileceği ve iyileşme olursa tekrar cezaevine döneceği öğrenildi.