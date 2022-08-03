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Haberler Yaşam Anaokulunda bıçakla dehşet saçtı! 3 ölü 6 yaralı

Anaokulunda bıçakla dehşet saçtı! 3 ölü 6 yaralı

Alınan son dakika bilgisine göre Çin'de bulunan bir anaokulunda tam anlamıyla vahşet yaşandı. Elinde bıçakla okula giren bir kişi anaokulunu bastı. Saldırı nedeniyle 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

03.08.2022, 11:05 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022, 11:39

Anaokulunda bıçakla dehşet saçtı! 3 ölü 6 yaralı

Yürekleri ağza getiren olay Çin'in güneydoğusundaki Jianxi eyaletinde bir anaokulunda meydana geldi. 48 yaşında olduğu öğrenilen Liu Mouhui elindeki bıçakla anaokulunu bastı. Saldırı nedeniyle 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Bölgede yer alan güvenlik kameralarında, şüphelinin maskesi ve şapkasıyla kendini gizlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Polisler 3 kişinin ölümüne sebep olan zanlının hala firarda olduğu açıkladı. Ekipler saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlatmış durumda.

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