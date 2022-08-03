Fiziğiyle ağızları açık bırakıyordu! Sonu kötü bitti

Başka bir komşusu ise bunun Segato'nun ilk kez hastaneye kaldırılışı olmadığını ve daha önce de nefes darlığından şikayet ettiğini söyledi. İlk seferinde, onu hastaneye zamanında getirebildiklerini fakat bu sefer onu kurtaracak zaman olmadığını söyledi.