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Haberler Yaşam Fiziğiyle ağızları açık bırakıyordu! Sonu kötü bitti

Fiziğiyle ağızları açık bırakıyordu! Sonu kötü bitti

Sosyal medyada dış görünüşüyle fenomen olan 55 yaşındaki vücut geliştirme uzmanı Valdir Segato yıllardır kaslarına yağ enjekte ederek gerçek üstü bir görünüm için çabalıyordu. 60 cm kalınlığında bisepsleri olan Segato, hayatını kaybetti.

03.08.2022, 12:42 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022, 12:54

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşayan 55 yaşındaki vücut geliştirme uzmanı aynı zamanda inşaat işçisi olduğu bilinen Valdir Segato sıra dışı görünümüyle sosyal medyada gündeme oturmuştu.

Fiziğiyle ağızları açık bırakıyordu! Sonu kötü bitti

60 cm bisepsleri olan adam düzenli olarak vücuduna yağ bazlı bir içeriği enjekte ettiriyor gitgide bambaşka birine dönüşüyordu

Fiziğiyle ağızları açık bırakıyordu! Sonu kötü bitti

Enjekte ettirdiği madde sayesinde kavuştuğu ilginç kaslı görünümüyle sosyal medyada fenomen haline gelen 55 yaşındaki Valdir Segato'nun, yaş gününde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği açıklandı.

Fiziğiyle ağızları açık bırakıyordu! Sonu kötü bitti

2013 yılından bu yana kaslı görünüm kazanmak için vücuduna enjeksiyonu yaptıran Valdir Segato, biseps kalınlığının iki kat arttığını ve 60 cm'e çıktığını iddia ediyordu.

Fiziğiyle ağızları açık bırakıyordu! Sonu kötü bitti

Uzmanlar vücuda tehlikeli maddeyi enjekte ettirmenin sinir sistemine zarar verebileceği, enfeksiyona yol açabileceği, yaralara ve kalp krizine neden olabileceği konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor ve kasları iri gösteren bu karışım sebebiyle ölen kişilerin de olduğunun altını çiziyordu.

Fiziğiyle ağızları açık bırakıyordu! Sonu kötü bitti

Ancak tüm uyarılara rağmen enjeksiyonlara devam eden Segato doğum gününde nefes darlığı ve kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Fiziğiyle ağızları açık bırakıyordu! Sonu kötü bitti

Öldüğü gün nefes darlığından şikayet ettiği iddia edilen Segato'nun sürünerek ailesinin evine geldiği, annesinin camını tıkladığı ve ''Bana yardım et çünkü ölüyorum'' dediği bildirildi.

Fiziğiyle ağızları açık bırakıyordu! Sonu kötü bitti

Segato ailesi tarafından hastaneye götürüldü, ancak resepsiyonda kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Fiziğiyle ağızları açık bırakıyordu! Sonu kötü bitti

Başka bir komşusu ise bunun Segato'nun ilk kez hastaneye kaldırılışı olmadığını ve daha önce de nefes darlığından şikayet ettiğini söyledi. İlk seferinde, onu hastaneye zamanında getirebildiklerini fakat bu sefer onu kurtaracak zaman olmadığını söyledi.

Fiziğiyle ağızları açık bırakıyordu! Sonu kötü bitti

Gençliğinde de bir uyuşturucu bağımlısı olan Segato, 2016'da yaptığı açıklamalarda, 'Uyuşturucuya bulaştım ve yemek yiyemediğim için çok hızlı kilo verdim. Bu çok yanlış bir hayattı.' demişti.

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