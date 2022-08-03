Fiziğiyle ağızları açık bırakıyordu! Sonu kötü bitti

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşayan 55 yaşındaki vücut geliştirme uzmanı aynı zamanda inşaat işçisi olduğu bilinen Valdir Segato sıra dışı görünümüyle sosyal medyada gündeme oturmuştu.
Sosyal medyada dış görünüşüyle fenomen olan 55 yaşındaki vücut geliştirme uzmanı Valdir Segato yıllardır kaslarına yağ enjekte ederek gerçek üstü bir görünüm için çabalıyordu. 60 cm kalınlığında bisepsleri olan Segato, hayatını kaybetti.
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşayan 55 yaşındaki vücut geliştirme uzmanı aynı zamanda inşaat işçisi olduğu bilinen Valdir Segato sıra dışı görünümüyle sosyal medyada gündeme oturmuştu.
60 cm bisepsleri olan adam düzenli olarak vücuduna yağ bazlı bir içeriği enjekte ettiriyor gitgide bambaşka birine dönüşüyordu
Enjekte ettirdiği madde sayesinde kavuştuğu ilginç kaslı görünümüyle sosyal medyada fenomen haline gelen 55 yaşındaki Valdir Segato'nun, yaş gününde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği açıklandı.
2013 yılından bu yana kaslı görünüm kazanmak için vücuduna enjeksiyonu yaptıran Valdir Segato, biseps kalınlığının iki kat arttığını ve 60 cm'e çıktığını iddia ediyordu.
Uzmanlar vücuda tehlikeli maddeyi enjekte ettirmenin sinir sistemine zarar verebileceği, enfeksiyona yol açabileceği, yaralara ve kalp krizine neden olabileceği konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor ve kasları iri gösteren bu karışım sebebiyle ölen kişilerin de olduğunun altını çiziyordu.
Ancak tüm uyarılara rağmen enjeksiyonlara devam eden Segato doğum gününde nefes darlığı ve kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Öldüğü gün nefes darlığından şikayet ettiği iddia edilen Segato'nun sürünerek ailesinin evine geldiği, annesinin camını tıkladığı ve ''Bana yardım et çünkü ölüyorum'' dediği bildirildi.
Segato ailesi tarafından hastaneye götürüldü, ancak resepsiyonda kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
Başka bir komşusu ise bunun Segato'nun ilk kez hastaneye kaldırılışı olmadığını ve daha önce de nefes darlığından şikayet ettiğini söyledi. İlk seferinde, onu hastaneye zamanında getirebildiklerini fakat bu sefer onu kurtaracak zaman olmadığını söyledi.
Gençliğinde de bir uyuşturucu bağımlısı olan Segato, 2016'da yaptığı açıklamalarda, 'Uyuşturucuya bulaştım ve yemek yiyemediğim için çok hızlı kilo verdim. Bu çok yanlış bir hayattı.' demişti.