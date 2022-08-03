Tahliye edilen Çevik Bir Bodrum’daki yazlığına geldi

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve İzmir'de cezaevinde bulunan eski orgeneral Çevik Bir, sağlık sorunları nedeniyle avukatının yaptığı başvurunun sonuçlanmasının ardından tahliye edildi. Eski orgeneral Çevik Bir, tahliye sonrası Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evine geldi. Çevik Bir, geçtiğimiz yıl tutuklanmadan önce ailesiyle birlikte Bodrum Yalıkavak'ta yaşadığı eve geldi. Yürümekte güçlük çektiği görülen Çevik Bir, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak ailesiyle birlikte evine girdi. Çevik Bir'in sağlık durumu ve hastalığının 6 ayda bir kontrol edileceği öğrenildi. ■ OSMAN AKÇA

DİĞER