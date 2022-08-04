Emine Erdoğan’dan Van Gölü paylaşımı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabında Van Gölü'ne ilişkin bir paylaşım yaptı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği fotoğraf yarışmasında ismini duyuran dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün korunmasına yönelik Resmi Gazete'de yayınlanan kararla önemli bir adım daha atıldı.

Van Gölü ve çevresi Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 'Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edildi. Alınan karara ilişkin bir paylaşım da Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan geldi.

'ÜLKEMİZİN MAVİ ŞÖLENİ'

ERDOĞAN, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı'nın nihayetinde ülkemizin mavi şöleni Van Gölü ve çevresi sit alanı ilan edildi. Yegane değerimizin gelecek kuşaklara temiz ulaştırılması için bu adım sadece bir başlangıç" ifadelerini kullandı.