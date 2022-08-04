Günlük burç yorumları 4 Ağustos Perşembe

KOÇ: Bugün maddesel konular önem kazanıyor.
Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili kendinizi istediğiniz şekilde ortaya koyabileceğiniz bir gün. Planlarınızda uçuk davranmaktan vazgeçin.
Bugün, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 4 Ağustos Perşembe günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 4 Ağustos Perşembe günlük burç yorumlarınız...
KOÇ: Bugün maddesel konular önem kazanıyor.
Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili kendinizi istediğiniz şekilde ortaya koyabileceğiniz bir gün. Planlarınızda uçuk davranmaktan vazgeçin.
BOĞA: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için idealleriniz doğrultusunda kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle tartışmamalısınız.
İKİZLER: Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Sosyal aktivitelerinizde hız kazanacaksınız.
YENGEÇ: Yanınızda çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz.
Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde. Bugün deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.
ASLAN: Nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz olumlu etkilenecektir.
BAŞAK: Çevre ilişkilerini en iyi kullanan biri olarak, sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor.
Derin duyguların kişisi olarak bazen olayları fazla kafaya takıyor, her kelimenin altında farklı bir anlam arıyorsunuz.
TERAZİ: Özgün davranışlarınızı sergilerken, kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması sizi üzebilir. Beğendiğiniz konularda kendinizi iyi hissediyorsunuz.
AKREP: Duygusal gerilimleriniz çok fazla. İlişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğunda kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz.
Sezgileriniz sayesinde farklı yöntemler kullanıyorsunuz.
YAY: Bugün Merkür tuhaf yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Planladığınız işleri bir an önce yaşama geçirmek istiyorsanız, güçlü bir iş birliğine ihtiyacınız olacak. Bazı planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünün.
OĞLAK: Ay'ın konumu, kafanızı karıştırıyor. Karışık düşünceler içindesiniz ve sabit olmanız konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz.
Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz.
KOVA: Aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Her konuda yine kendinizi öne atıyorsunuz.
BALIK: Olayları abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz.
Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğini düşünerek, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.
Duygularınız sizi etkiliyor.