İzmir'de şiddetli rüzgar bekleniyor mu? Ege'de bugün hava nasıl olacak? İşte 4 Ağustos Perşembe hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Sinop çevreleri, Balıkesir'in kuzey, Düzce'nin ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.