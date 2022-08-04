İzmir’de şiddetli rüzgar bekleniyor mu? Ege’de bugün hava nasıl olacak? İşte 4 Ağustos Perşembe hava durumu raporu...

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevreleri, Düzce'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 32°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı