Gıda krizine karşı robotlardan destek

Küresel düzeyde baş gösteren ve ilerleyen yıllarda milyonlarca insanın sağlıklı gıdaya ulaşamama sorununu ortaya çıkaran gıda krizi, tarımdaki politika ve iş süreçlerini de değiştiriyor. Numerik kontrol sistemleri geliştirmedeki tecrübesiyle birçok alanda robotikleşmenin öncüsü olan FANUC, tarımda teknoloji ve robotlara yatırım yaparken, bu alanda yetkinliğini gösteren robotlarıyla yeşil tarım uygulamalarını da merkezine aldı. Dünya tarihinin farklı dönemlerinde meydana gelen küresel gelişmeler, gıda arzında krizleri ortaya çıkarıyor. Koronavirüs salgınının bitmesinin ardından patlak veren Rusya-Ukrayna Savaşı, tedarik zincirinin bozulması ve enerji maliyetlerindeki artış, ülkelerin tarım politikalarıyla ticaret hacimlerini doğrudan etkiliyor. Nüfusun artması ve iklim krizinin de baş göstermesiyle yetersiz kalan tarımsal üretim, dünyada her geçen yıl daha fazla insanın sağlıklı gıdaya erişimini engelliyor.

ÜRETİMDE VERİMLİ DÖNEM

Planlı tarım uygulamalarının teknolojiyle entegre olması, yeni yüzyılla birlikte üretimi geliştirmenin yanı sıra sürdürülebilirliğe de katkı veriyor. Küresel gıda krizini çözmenin ve doğru çözüm yollarıyla ilerlemenin öncelikli şartları arasında da tarımda teknoloji ve robotlara yapılan yatırım bulunuyor. Gıda krizine karşı tarımsal üretimde önemi artan robotları da geliştiren FANUC, tarımsal faaliyetlerde ürün toplama ve paletlemeye özel sunduğu çözümlerle verimi artırıyor. FANUC tarafından geliştirilen LR Mate 200iD ve M-410iC/185 robotlar, birincil bileşenlerden bitmiş ürüne kadar gıda yolculuğunun her adımında yüksek verimle performans gösteriyor.

YÜKSEK KALİTE ÜRÜN

Tarla veya seradaki ürünün toplamasını en dar alanda dahi milimetrik hassasiyetle gerçekleştirebilen bir robot olan ve Hollanda'da Sweeper firması tarafından kullanılan LR Mate 200iD, tarlada yer alan olgunlaşmış biberleri entegre edilmiş kamerası sayesinde tespit ediyor. Zorlu koşullar, yüksek sıcaklıklar ve nem altında yüksek performans gösteren robot, bunun yanı sıra toprağa düşen biberlerin ortaya çıkaracağı sera gazı oluşumunu da önlüyor. Özel olarak paletleme görevi için tasarlanan M-410iC/185, 4 eksenli modeli sayesinde hızlı paletleme, montaj, işleme ve parça transferi uygulamalarında 185 kg'a kadar üstün performans gösteriyor. TİMUR SIRT