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Haberler Yaşam 6 Ağustos Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

6 Ağustos Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

6 Ağustos Cumartesi 2022 günlük burç yorumları... Bugün yanlış anlaşılmaktan korkmuyorsunuz. Kendinizi çok iyi biliyor ve daha fazla taviz vermek istemiyorsunuz. Bir şey kanıtlama savaşı içinde olmanız, bazıları için önemli olamayabilir. 6 Ağusos 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? Bugün nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 6 Ağustos Cumartesi günlük burç yorumlarınız...

06.08.2022, 08:58 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022, 09:01

KOÇ: Çevresel koşullarınızı yeniden gözden geçirmeli, olanaklarınızı araştırmalısınız. Kendinize güvenebilirsiniz fakat, bazı pürüzler sizi rahatsız edecektir. Kendinize gereken esnekliği sağlamalısınız.

6 Ağustos Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

BOĞA: Maddi konularda şartlarınızı zorlama ve kendinize yeni konumlar gündeme getirme konusunda, her zamanki gibi savaş veriyorsunuz. Kazançlarınızı artırma konusunda her zaman farklı idealleriniz var.

6 Ağustos Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

İKİZLER: Mesleki olayların gündeme gelmesi nedeniyle iş ilişkilerine ağırlık vereceksiniz.
Yaklaşımlarınızda kendinize yöneliksiniz ama hedefleriniz belirgin. Bugün olaylara kapalı olmayı tercih ediyorsunuz.

6 Ağustos Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

YENGEÇ: İsteklerinizi yaşama geçirirken, kendinizi güçlü bir şekilde denetimden geçiriyor ve olayların temelini sağlam zemin üzerinde oluşturmayı amaçlıyorsunuz.
Bugün olayları farklı irdeleyeceksiniz.

6 Ağustos Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

ASLAN: Bugün aşkınızı kendi ölçülerinize göre yaşamak isteseniz de, karşı tarafın kalıp düşünceleri, isteklerinize belli bir kontrol getiriyor. Başarıyı karşı taraftan beklemeniz, hataya açık olmanıza neden oluyor.

6 Ağustos Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

BAŞAK: Motivasyonunuz yerinde. Taviz vermeyen mizacınızı aile ilişkilerinize yansıtıyorsunuz.
Ay'ın konumu, sevdiklerinizin ihtiyaçlarına kendi sınırlarınız içinde yardım etmenizi sağlayacaktır.

6 Ağustos Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

TERAZİ: Duygularınızı olumlu bir şekilde ortaya koymaktan yanasınız. Olaylara yaklaşım tarzınızı partnerinizin onaylamasını bekliyorsunuz.
Keşfetme içgüdünüz sayesinde yeni mutluluklar sizi bekliyor.

6 Ağustos Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

AKREP: Bugün yanlış anlaşılmaktan korkmuyorsunuz. Kendinizi çok iyi biliyor ve daha fazla taviz vermek istemiyorsunuz. Bir şey kanıtlama savaşı içinde olmanız, bazıları için önemli olamayabilir

6 Ağustos Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

YAY: Sosyal avantajları kullanmak için, güzel fırsatlar var. Mantık ve duygu ikilemi yaşadığınız bugün, çevrenizin fikirlerine kayıtsız kalmamalısınız. Çıkacağınız yolculuklar işiniz için önemli olacak.

6 Ağustos Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

OĞLAK: Çevrenize karşı oldukça kapalısınız. Her şeyi tekrar tekrar irdeliyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin, desteğini isteyebilirsiniz.
Olayların nedeni üzerinde durduğunuzda çözüme ulaşabileceksiniz.

6 Ağustos Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

KOVA: Çevresel ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız canlanacak.
Enerjinizi ve araştırmacı ruhunuzu ortaya çıkarmak için, hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. Gizli takdirler sizin için.

6 Ağustos Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

BALIK: Yaşantınızla ilgili yapıcı kararlar almak üzeresiniz. Konuları ayrıntısıyla düşünmeli ve şartlarınızı doğru sunmalısınız.
Bugün günlük temponuzun yoğunluğunu bir plan dahilinde uygulamalısınız.

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