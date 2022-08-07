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Meteoroloji'den İç Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ege Bölgesi için son dakika uyarısı geldi. Yapılan son tahminlere göre bazı ilerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

07.08.2022, 18:13

Meteoroloji’den İç Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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