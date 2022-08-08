  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam 8 Ağustos günlük burç yorumları

8 Ağustos günlük burç yorumları

8 Ağustos Pazartesi 2022 Bugün ani öfkelerden kaçınmalısınız. Olayları yerinde değerlendirmesini öğrenmeniz gerekir. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 8 Ağustos Pazartesi günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 8 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumlarınız...

08.08.2022, 09:27 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022, 09:41

KOÇ

Çekiciliğinizi karşı cins üzerinde kullanabileceğiniz bu günde, iş birliğine çok önem vereceksiniz. Maddi konularda inatla şansınız deneyeceksiniz. Yaşam enerjiniz yapacağınız işleri başarmanızı sağlayacak.

8 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları

BOĞA

Duygusal konularda inatçı davranarak, sevdiğiniz kişi ile aranızda problemlerin oluşmasına neden oluyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle özgürlüğünüz konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz.

8 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları

İKİZLER

Yaşam enerjinizin güçlü olduğunun farkındasınız. Birçok işi bir arada yapmanın keyfini yaşayacaksınız. Yaratıcılığınızı istediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Alışveriş yapmaktan büyük bir zevk alacaksınız.

8 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları

YENGEÇ

Maddi konularda doğru kararlar alacak, yatırıma önem vereceksiniz. Ailenizle ilgili aktiviteler önem kazanacaktır. Onlarla yapacağınız işbirlikleri ve vereceğiniz destek sizi oldukça mutlu edecektir.

8 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları

ASLAN

Çevrenizle duygusal işbirliği içinde olduğunuz zaman kendinizi çok mutlu hissediyorsunuz. Bugün sorumluluğunuzun farkındasınız. Yaptığınız bir takım işlerde, kişisel girişimciliğiniz size aktivite kazandıracaktır.

8 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları

BAŞAK

Görüştüğünüz kişilerle kazançlar konusunda iş birliği içinde olacak ve kendi fikirlerinizin benimsendiği şartları sunacaksınız. Bildiğiniz konularda ısrarcı davranarak kendi sisteminizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

8 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları

TERAZİ

İnanılmaz bir enerjiye sahipsiniz. Düşündüğünüz her şeyi hızlı bir şekilde yaşama geçirme savaşı içinde olacak ve hızlı iletişim zinciri kuracaksınız. Görüştüğünüz üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek önem kazanacak.

8 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları

AKREP

Kişisel başarınızı arttırma yolunda yapacağınız olumlu gelişmeler sizi bekliyor. İsteklerinizde ısrarcı davranmakla birçok sorunun altını çiziyor ve gündeme gelmesine neden oluyorsunuz.

8 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları

YAY

Bir süredir beklediğiniz şartların, kendiliğinden oluşması sizi şaşırtabilir. Enerjinizi arttıracak olaylar peşinde olabilirsiniz. Bulunduğunuz şartların sosyal yönüyle değerlendirmeniz, size farklı bir statü kazandırıyor.

8 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları

OĞLAK

Bilinç altındaki başarı hırsınızı yaşama geçirme konusunda verdiğiniz savaş, biraz da çevresel koşulları doğru kullanmanızdan geçiyor. Mesleki başarınızı ortaya çıkaracak duygusal motivasyona oldukça ihtiyacınız var.

8 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları

KOVA

Çevresel koşulların olumlu etkileri sizden yana. Özgürlük sınırlarınız aşarak kendinizi daha da iyi ifade edeceğiniz, koşullar karşınızda. Yapacağınız işler, şimdiye kadar yapmak istediğiniz bir çok işin fazlası olacak.

8 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları

BALIK

Bugün ani öfkelerden kaçınmalısınız. Sakin yapınıza yakışmayan davranışlar, sizi bile şaşırtıyor. Olayları yerinde değerlendirmesini öğrenmeniz gerekir. Mantıksal olaylara duygu karıştırdığınız zaman çok zorlanıyorsunuz.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA