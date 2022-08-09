9 Ağustos Salı günlük burç yorumları

KOÇ: Çevrenize karşı sevecensiniz. Kişisel evinizde geri giden Jüpiter eski fırsatlar konusunda siz destekliyor. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz. Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız.
KOÇ: Çevrenize karşı sevecensiniz. Kişisel evinizde geri giden Jüpiter eski fırsatlar konusunda siz destekliyor. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz. Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız.
BOĞA: Parasal konularla ilgili fırsatları değerlendirmek için gerekli yapınız mevcut. Kendinizi yeterli göremediğinizde geriye çekilmeniz, size zaman kaybettiriyor. Yaşantınızda önleyemeyeceğiniz bir hareketlilik var.
İKİZLER: Duygusal ilişkilerinizde olumlu bir hareketlenme söz konusu. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz. Bugün, birden fazla işle uğraşmaktan keyif alacaksınız.
YENGEÇ: Duygusal veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz.
Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz.
ASLAN: Sezgilerinizin sizi yorduğunu fark ediyor ama bu konuda gerekli önlemleri almıyorsunuz. Bugün, kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz. İçsel sesinizle baş başa kalmayı denemelisiniz.
BAŞAK: Sosyal yaşantınızda kalabalığı tercih edeceğiniz bir gün içindesiniz. Kariyerinizi destekleyecek kişilerin size sağlayacağı avantajları olumlu değerlendirmelisiniz.
Çocukları olanlar için eğlenceli bir gün.
TERAZİ: İnatçı tavırlar sergileseniz bile içsel duygularınızın yoğunluğu karşısında bocalamanız mümkün. Düşüncelerinizde ısrar etmek yerine yenilikler karşısında uyum sağlamayı öğrenmelisiniz.
AKREP: Finans konularının gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Bugün çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz.
Gerekli destekleri ona sağladığınız da yaşam her anlamda sizi mutlu edecektir.
YAY: İdeallerinizle yaşamaktan son derece memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz. Beklentilerinizde acele etmemelisiniz. Size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir.
OĞLAK: Bugün inatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor.
Bilinçaltı takıntılarınızın sizi olumlu yönlendirmesi, başarınıza katkıda bulunabiliyor.
KOVA: Düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve gerekli tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yararlanabilirsiniz.
BALIK: Kapasitenizi daha da artırmalı ve başarınızı perçinlemelisiniz. İş yaşantınızda duygusal paylaşımların önemli olduğunu bildiğiniz için arkadaşlarınızın fikirlerine değer veriyorsunuz.