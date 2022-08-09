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Haberler Yaşam 9 Ağustos Salı günlük burç yorumları

9 Ağustos Salı günlük burç yorumları

9 Ağustos Salı 2022 Duygusal ilişkilerinizde olumlu bir hareketlenme söz konusu. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz. Bugün, birden fazla işle uğraşmaktan keyif alacaksınız. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 9 Ağustos Salı günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 9 Ağustos Salı günlük burç yorumlarınız...

09.08.2022, 09:22 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022, 09:23

KOÇ: Çevrenize karşı sevecensiniz. Kişisel evinizde geri giden Jüpiter eski fırsatlar konusunda siz destekliyor. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz. Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız.

9 Ağustos Salı günlük burç yorumları

BOĞA: Parasal konularla ilgili fırsatları değerlendirmek için gerekli yapınız mevcut. Kendinizi yeterli göremediğinizde geriye çekilmeniz, size zaman kaybettiriyor. Yaşantınızda önleyemeyeceğiniz bir hareketlilik var.

9 Ağustos Salı günlük burç yorumları

İKİZLER: Duygusal ilişkilerinizde olumlu bir hareketlenme söz konusu. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz. Bugün, birden fazla işle uğraşmaktan keyif alacaksınız.

9 Ağustos Salı günlük burç yorumları

YENGEÇ: Duygusal veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz.
Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz.

9 Ağustos Salı günlük burç yorumları

ASLAN: Sezgilerinizin sizi yorduğunu fark ediyor ama bu konuda gerekli önlemleri almıyorsunuz. Bugün, kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz. İçsel sesinizle baş başa kalmayı denemelisiniz.

9 Ağustos Salı günlük burç yorumları

BAŞAK: Sosyal yaşantınızda kalabalığı tercih edeceğiniz bir gün içindesiniz. Kariyerinizi destekleyecek kişilerin size sağlayacağı avantajları olumlu değerlendirmelisiniz.
Çocukları olanlar için eğlenceli bir gün.

9 Ağustos Salı günlük burç yorumları

TERAZİ: İnatçı tavırlar sergileseniz bile içsel duygularınızın yoğunluğu karşısında bocalamanız mümkün. Düşüncelerinizde ısrar etmek yerine yenilikler karşısında uyum sağlamayı öğrenmelisiniz.

9 Ağustos Salı günlük burç yorumları

AKREP: Finans konularının gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Bugün çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz.
Gerekli destekleri ona sağladığınız da yaşam her anlamda sizi mutlu edecektir.

9 Ağustos Salı günlük burç yorumları

YAY: İdeallerinizle yaşamaktan son derece memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz. Beklentilerinizde acele etmemelisiniz. Size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir.

9 Ağustos Salı günlük burç yorumları

OĞLAK: Bugün inatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor.
Bilinçaltı takıntılarınızın sizi olumlu yönlendirmesi, başarınıza katkıda bulunabiliyor.

9 Ağustos Salı günlük burç yorumları

KOVA: Düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve gerekli tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yararlanabilirsiniz.

9 Ağustos Salı günlük burç yorumları

BALIK: Kapasitenizi daha da artırmalı ve başarınızı perçinlemelisiniz. İş yaşantınızda duygusal paylaşımların önemli olduğunu bildiğiniz için arkadaşlarınızın fikirlerine değer veriyorsunuz.

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