Bakan Özer: Bağış konusunu gündemden çıkardık

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Uşak'ta köy okulundan dönüştürülen Ortaköy Köy Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Özer burada yaptığı konuşmada bağış konusunu eğitim gündeminden çıkardıklarını söyledi. Özer, "Eğitim camiasını, çalışma arkadaşlarımızı da yaralayan, aslında çok az sayıda örneği olan ama sanki okulların tamamında yaygın bir davranışmış gibi ve önemlisi de sanki 'Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyacını karşılayamıyormuş da velileri bağış yapmaya zorluyormuş gibi' lanse edilen algıyı ortadan kaldıracağız. Bunun için 2022-2023 eğitim öğretim yılının hazırlığını çok önceden başlattık. Tüm illerimizdeki tüm okulların bütün ihtiyaçlarını şimdiden karşıladık ve karşılamaya da devam edeceğiz" dedi.

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