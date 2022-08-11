İtalyan turistler yanan tekneden kurtarıldı

YUNANİSTAN'IN turistik adalarından Antipaksos yakınlarında Türkiye'ye seyir halinde olduğu belirtilen ve içerisinde 7 İtalyan turistin bulunduğu 17 metrelik yelkenli tekne bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Yardım isteyen turistlerin yardımına bölgedeki yatlar ve sahil güvenlik ekipleri gitti. Denize atlayarak alevlerden kurtulan turistler yatlara ve sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı. Tamamen yanarak batan tekneden kurtulan turistelerin iyi olduğu belirtildi. ■ ADEM ÜLKER

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