Turizm akını iş arayanlara yaradı! İstihdamdaki artış dudak uçuklattı

Alt sektörlerde yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 127 bin ile çalışan sayısı en çok artış gösteren sektör olurken, bu sektörü 113 bin artışla konaklama sektörü takip etti. Ayrıca, perakende ticaret, eğitim ve giyim eşyaları imalatı sektörleri en çok istihdam artışı görülen sektörlerden oldu. Diğer taraftan, çalışan sayısı en hızlı artan sektör yüzde 162,1 ile ev içi çalışanların faaliyetleri sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 36,7 artışla konaklama, yüzde 25,2 artışla istihdam faaliyetleri ve yüzde 22,6 artışla bilgisayar programlama ve danışmanlık sektörleri takip etti.