Evin temizlik robotunu Amazon satın alıyor

AMAZON'UN iRobot'u satın alacağı birleşme anlaşmasını imzaladıklarını duyurdu. Amazon, iRobot'un net borcu da dahil olmak üzere yaklaşık 1,7 milyar dolar değerinde, tamamı nakit bir işlemle hisse başına 61 dolar karşılığında iRobot'u satın alacak. Anlaşma tamamlandığında, Colin Angle iRobot'un CEO'su olarak görevini sürdürecek.

MÜŞTERİLERİN FAVORİSİ

AMAZON Ürünleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Dave Limp: "Zaman tasarrufunun önemli olduğunu ve ev işlerinin, müşterilerin sevdiği başka bir şeyi yapmak için daha verimli kullanabileceği değerli zamanı aldığını biliyoruz. iRobot ekibi, müşterilerin istediği zaman ve yerde temizlik yapabilen, toz haznesini otomatik boşaltabilen yaratıcı ürünlerle insanların temizlik alışkanlıklarını değiştirebileceğini kanıtladı. Kullanıcıların hayatlarını daha kolay hale getirecek yollar icat etmek için iRobot ekibiyle çalışmaktan heyecan duyuyorum" dedi.

AMAZON'UN PARÇASI

İROBOT'UN başkanı ve CEO'su Colin Angle de şu açıklamayı yaptı: "iRobot'u kurduğumuzdan beri ekibimiz, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıran, Roomba ve iRobot OS gibi icatlarla yenilikçi, pratik ürünler yaratma misyonunu üstlendi. Amazon, insanları evde daha fazlasını yapmaya teşvik eden ince düşünülmüş yenilikler oluşturma tutkumuzu paylaşıyor ve ekibimizin misyonunu sürdürmesi için daha iyi bir yer düşünemiyorum. Amazon'un bir parçası olmaktan ve ne yapacağımızı görmekten büyük heyecan duyuyorum."

2002 yılında Roomba robot süpürgeyi piyasaya sürdüğünden beri iRobot, müşterilerini her ürünü ile memnun eden yenilikçi bir marka oldu. iRobot Türkiye'deki operasyonlarına aynı şekilde devam ediyor.