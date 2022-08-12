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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 12 Ağustos Cuma

Günlük burç yorumları - 12 Ağustos Cuma

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını haftanın yeni gününde neler bekliyor? 12 Ağustos Cuma günü aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında sizleri neler bekliyor? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 12 Ağustos günlük burç yorumlarınız...

12.08.2022, 09:18 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022, 09:18

KOÇ: Yakın kan bağı olduğunuz kişilerin, bazı beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz. Sezgilerinizin güçlü olması ve çevrenizdeki olaylara çabuk adapte olmanız nedeniyle motivasyonunuz artacak.

Günlük burç yorumları - 12 Ağustos Cuma

BOĞA: İlişkilerinizde sabırlı görünen yapınızı, ani hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Yumuşak yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, duygusal bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor.

Günlük burç yorumları - 12 Ağustos Cuma

İKİZLER: Dostluk duyguların temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor.

Günlük burç yorumları - 12 Ağustos Cuma

YENGEÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerin üzerinde ilginç fikirleriniz, herkesin dikkatini çekecektir. Uzun süredir merak ettiğiniz konularla ilgili farklı ip uçları bulacak, çok eğleneceksiniz.

Günlük burç yorumları - 12 Ağustos Cuma

ASLAN: Kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcamak zorunda kalacaksınız. Temponuzun yoğun oluşu yüzünden dinlenmeye az vakit ayırıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 12 Ağustos Cuma

BAŞAK: Aşk konusunda oldukça çekimser davranmakla, partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Yakın dostlarınızın sizden bekledikleri desteği onlardan esirgememelisiniz.

Günlük burç yorumları - 12 Ağustos Cuma

TERAZİ: Dış görünümünüzü sürekli disiplin altında tutmaya çalışmanız ve içsel patlamalarınızı kendi içinde izole etmeye çalışmanız, sorunların büyümesine meydan veriyor.

Günlük burç yorumları - 12 Ağustos Cuma

AKREP: Bugün Ay'ın bulunduğu konum, evinizle ilgili düşüncelerin hakim olduğu olayların gündeme geleceğini gösteriyor.
Ortamınızı yenilemek isterken, duygusal yönlerinizi daha çok ortaya çıkarıyor.

Günlük burç yorumları - 12 Ağustos Cuma

YAY: Duygusal konularda beklediğiniz somut isteklerinizi , karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız. Düşüncelerinizden ödün vermek istememeniz nedeniyle bencillikle suçlanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 12 Ağustos Cuma

OĞLAK: Olaylara mantıklı bir yorum getirerek, çevrenize örnek olacaksınız. Temkinli davranmaya yönelik davranışları benimsiyorsunuz. Bazen, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 12 Ağustos Cuma

KOVA: Ay'dan aldığınız etki sizi bağımlı olduğunuz konularda daha yaratıcı yapıyor. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 12 Ağustos Cuma

BALIK: Bugün kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın, samimi tavırlar içinde olmalısınız. Çevrenizdeki kişilerin düzenine müdahale etmek istemiyorsunuz.

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