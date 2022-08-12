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Haberler Yaşam Karayılan’ın talimatıyla ülkeye giren PKK’lı yakayı ele verdi

Karayılan’ın talimatıyla ülkeye giren PKK’lı yakayı ele verdi

12.8.2022

Karayılan’ın talimatıyla ülkeye giren PKK’lı yakayı ele verdi
İSTANBUL Fatih'te PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde özel kuvvetlerinin mensubu Mehdi Mıhçı ve beraberindeki 3 terörist yakalandı. Operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen, PKK'nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı. Emniyet İstihbarat ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze tebrikler" açıklamasında bulundu.
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