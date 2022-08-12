Şehit Uzman Çavuş Şimşek son yolculuğuna uğurlandı

IRAK'IN kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in (25) cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.
Yeşilkent Mezarlığı'ndaki Kaplan Kardeşler Camisi'nde düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, 6'ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, milletvekilleri, şehidin ailesi ile yakınları katıldı. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Mahsun Şimşek'in cenazesi, toprağa verildi.