Siber saldırılardan doğan kayıp 2025’te 10 trilyon doları bulacak

PANDEMİ dönemindeki kapanmalar ve evden çalışma sonucu artan siber saldırılar ciddi tehdit oluşturmaya devam ediyor. Kişi ve kurumları güvenlik açıkları nedeniyle zor durumda bırakan siber saldırıların oluşturduğu zarar yıllık 6 trilyon dolar. Bu zarar, bir ülkenin ekonomisini anlatmak için kullanıldığında, ABD ve Çin'den sonraki en büyük ülke ekonomisine karşılık geliyor. Cerebrum Tech Kurucusu Dr. Erdem Erkul, vaktinde alınan güçlü önlemlerle risklerin en aza indirilebileceğini belirtti. Erkul, "Siber suçlardan doğan zararın 2025 yılında 10 trilyon doları aşması bekleniyor. Siber güvenlik konusunun önemi ve güçlendirilmesi artık bir tercih değil zorunluluk" dedi

KAYIPLAR GİDEREK BÜYÜYOR

CEREBRUM Tech Kurucusu Dr. Erdem Erkul, 2019 yılında 163 milyar doların üzerinde değeri olan siber güvenlik pazarının 2030'da 430 milyar doları aşmasının beklendiğini belirtti.

DİJİTALLEŞMENİN hayatımıza her geçen gün daha fazla girmesiyle kişisel verilerin çalınmasında ciddi artış olduğunu söyleyen Erkul, Google, Amazon, Facebook/ Meta, Apple ve Microsoft gibi dev şirketlerin yıllık siber güvenlik anlaşmaları ve yatırımlarının 2021 yılında ciddi bir artış gösterdiğini söyledi.

Erkul, "CB Insights tarafından toplanan verilere göre, sadece 2021 yılında Google, Amazon, Meta, Apple ve Microsoft, yaklaşık 1,8 milyar dolar veya %336 artışla 23 adet siber güvenlik şirketini finanse etmek veya satın almak için toplamda 2,4 milyar dolar harcadı. Cybercrime Magazine'e göre ise yalnızca 2021'de siber suçların maliyeti 6 trilyon doları aştı. Bu zarar, bir ülkenin ekonomisini anlatmak için kullanılıyor olsaydı, ABD ve Çin'den sonraki en büyük üçüncü ülkeden bahsediyor olurduk. Bu maliyetin daha da artması ve 2025 yılına kadar 10 trilyon doları aşması bekleniyor" diye konuştu.

VERİ SIZINTILARI ZARAR VERDİ

ERKUL, Facebook'ta 533 milyon satır verinin sızdırılmasına vurgu yaptı. Erkul, "Türkiye'nin de içinde olduğu 100'den fazla ülkenin vatandaşlarının verisi geçtiğimiz yıl sızdırılmıştı ve bu verilerin boyutu 15 GB olarak açıklanmıştı. Keza yine geçtiğimiz yılın şubatında arama motoru ve e-posta hizmeti sağlayıcısı Yandex, 4 bin 800'den fazla e-posta hesabını tehlikeye atan bir veri ihlali tehlikesini duyurmuştu" dedi.

Siber saldırıların uzun yıllardır birçok kişi tarafından endişeyle karşılandığını belirten Erkul, "İnsanların yarısından fazlası kişisel verilerine ait bilgilerinin çalınması, özellikle kredi kartı bilgilerinin ve şifrelerinin çalınması konusunda endişe duyuyor. Bu durumun yakın gelecekte iyiye gideceğini söylemek de pek mümkün durmuyor. Siber güvenlik konusunun önemi ve güçlendirilmesi artık bir tercih değil zorunluluk" diye konuştu.

ADIM ADIM GÜVENLİK ÖNLEMİ

Vaktinde alınan güçlü önlemlerle riskin en aza indirilebileceğini söyleyen Erkul, dijital güvenliğin 'kullanıcı güvenliği', 'donanım-ağ güvenliği' ve 'bilgi güvenliği' olarak kendi içinde birkaç dala ayırarak ele alınabileceğini belirtti. Erkul, yapılabilecekleri dört maddede özetledi:

● Çok faktörlü kimlik doğrulama kullanın: Özellikle banka uygulaması gibi önemli konularda şifreye ek olarak telefon kilit deseni veya parmak izi doğrulaması zorunlu tutulmalı.

● Uygulamaları ve sistemleri güncel tutun: Siber suçlular programların açıkları üzerinden saldırır, bu sebeple elektronik ve dijital varlıkları güncel tutmakta yarar var.

● Tıklama yaparken dikkatli olun: Zararlı dosyalar çoğunlukla linkler aracılığıyla gelir. Böyle bir durumda tanınmayan veya şüpheli bulunan linkleri tıklamaktan kaçınmak riski önler.

● Güçlü şifreler oluşturun: Her bir hesap için farklı, standartlara göre güçlü sayılan şifreler tercih edilmeli.

Birçoğumuz için kolay yol gibi görünse de web sitelerinin ve uygulamaların şifreleri hatırlaması risk oluşturuyor.

TİMUR SIRT