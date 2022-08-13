Günlük burç yorumları 13 Ağustos Cumartesi

KOÇ
Çevreniz tarafından anlaşılmadığınız duygusuna kapılabilirsiniz. Bugün beklediğiniz performansı yakalamak istiyorsanız, işinizle ilgili gerekli desteğe ihtiyacınız olduğunu bilmelisiniz.
KOÇ
Çevreniz tarafından anlaşılmadığınız duygusuna kapılabilirsiniz. Bugün beklediğiniz performansı yakalamak istiyorsanız, işinizle ilgili gerekli desteğe ihtiyacınız olduğunu bilmelisiniz.
BOĞA
Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra birçoğundan vazgeçebilirsiniz. Her şeyi yeniden yapılandırma arzusu içinde olsanız bile, bir takım gecikmeler olacaktır.
İKİZLER
Ortaklarınızla iletişiminizde biraz mesafenizi koruyun. İlişkilerinizdeki saygı çok önemli. Sağlığınız konusunda da düzenli egzersizlerle vücudunuzu her zaman zinde ve dinç tutun.
YENGEÇ
Satürn sağlık ve çalışma evinizde geri giderken çalışma şartlarınızı gözden geçirmek için fırsatlar sunacak. Arkadaşlarınızla yeniden deneyebileceğiniz ortamlar karşınıza çıkacak.
ASLAN
Bazı sırların ortaya çıkmasıyla kafanızdaki düşünceler şekil değiştiriyor. Fırsatlardan faydalanmasını bilen işlek bir zekanız var. Bu sayede her olayı da anında değerlendiriyorsunuz.
BAŞAK
Hayallerinizi çalıştıran bir dönemden geçtiğiniz görülüyor. Duygusal ilişkilerinizde maddesel olaylar gündeme gelebilir. Ayrıca bazı zevkleriniz için harcamalarınızı da arttırabilirsiniz.
TERAZİ
Dikkatinizi çeken insanlarla farklı fakat arzuladığınız ortamlarda bulunacaksınız. Arkadaşlarınızın bile kariyerli kişilerden olmasına dikkat edeceksiniz. Yeni oluşumlar için mükemmel bir dönem.
AKREP
Bugün gezdiğiniz ve dolaştığınız yerlerde eski bir dost veya sevgiliyle karşılaşma olasılığınız oldukça fazla bir varsayım. Evrenin size sunacağı güzellikleri de sevgiyle kabul edin.
YAY
Derin düşünceler içinde olduğunuz zaman, duygusal olayların çözümünü buluyorsunuz. Huzurunuzu manevi bir şekilde hissetmek, çevresel koşullarınızın olumlu olmasıyla paralel ilerliyor.
OĞLAK
Yaşamınızı renklendirmek adına göstereceğiniz çaba, bazı isteklerinizde de artış sağlarken, kendinizi iyi hissetmenize neden olacak. Bazı kişilerin kıskançlığı ve olumsuz enerjileri sizi üzebilir.
KOVA
Satürn geri giderken birçok eski olayları yeniden tetikliyor. Aile bireyleri yüzleşme yaşayacak. Uzun süredir taşınmayı düşünüyorsanız bu hafta bir çok fırsat yeniden karşınıza çıkacaktır.
BALIK
Uzun zamandır çok istediğiniz seyahat arzularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Eksik bilgilerinizi tamamlamak istiyorsanız bu dönemi akıllıca kullanabilir, iş tekliflerinizi değerlendirebilirsiniz.