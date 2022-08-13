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Günlük burç yorumları 13 Ağustos Cumartesi

13 Ağustos Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını haftanın yeni gününde neler bekliyor? 13 Ağustos Cumartesi günü aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında sizleri neler bekliyor? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte günlük burç yorumlarınız...

13.08.2022, 09:13 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022, 09:14

KOÇ

Çevreniz tarafından anlaşılmadığınız duygusuna kapılabilirsiniz. Bugün beklediğiniz performansı yakalamak istiyorsanız, işinizle ilgili gerekli desteğe ihtiyacınız olduğunu bilmelisiniz.

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları 13 Ağustos Cumartesi

BOĞA

Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra birçoğundan vazgeçebilirsiniz. Her şeyi yeniden yapılandırma arzusu içinde olsanız bile, bir takım gecikmeler olacaktır.

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları 13 Ağustos Cumartesi

İKİZLER

Ortaklarınızla iletişiminizde biraz mesafenizi koruyun. İlişkilerinizdeki saygı çok önemli. Sağlığınız konusunda da düzenli egzersizlerle vücudunuzu her zaman zinde ve dinç tutun.

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları 13 Ağustos Cumartesi

YENGEÇ

Satürn sağlık ve çalışma evinizde geri giderken çalışma şartlarınızı gözden geçirmek için fırsatlar sunacak. Arkadaşlarınızla yeniden deneyebileceğiniz ortamlar karşınıza çıkacak.

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları 13 Ağustos Cumartesi

ASLAN

Bazı sırların ortaya çıkmasıyla kafanızdaki düşünceler şekil değiştiriyor. Fırsatlardan faydalanmasını bilen işlek bir zekanız var. Bu sayede her olayı da anında değerlendiriyorsunuz.

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları 13 Ağustos Cumartesi

BAŞAK

Hayallerinizi çalıştıran bir dönemden geçtiğiniz görülüyor. Duygusal ilişkilerinizde maddesel olaylar gündeme gelebilir. Ayrıca bazı zevkleriniz için harcamalarınızı da arttırabilirsiniz.

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları 13 Ağustos Cumartesi

TERAZİ

Dikkatinizi çeken insanlarla farklı fakat arzuladığınız ortamlarda bulunacaksınız. Arkadaşlarınızın bile kariyerli kişilerden olmasına dikkat edeceksiniz. Yeni oluşumlar için mükemmel bir dönem.

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları 13 Ağustos Cumartesi

AKREP

Bugün gezdiğiniz ve dolaştığınız yerlerde eski bir dost veya sevgiliyle karşılaşma olasılığınız oldukça fazla bir varsayım. Evrenin size sunacağı güzellikleri de sevgiyle kabul edin.

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları 13 Ağustos Cumartesi

YAY

Derin düşünceler içinde olduğunuz zaman, duygusal olayların çözümünü buluyorsunuz. Huzurunuzu manevi bir şekilde hissetmek, çevresel koşullarınızın olumlu olmasıyla paralel ilerliyor.

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları 13 Ağustos Cumartesi

OĞLAK

Yaşamınızı renklendirmek adına göstereceğiniz çaba, bazı isteklerinizde de artış sağlarken, kendinizi iyi hissetmenize neden olacak. Bazı kişilerin kıskançlığı ve olumsuz enerjileri sizi üzebilir.

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları 13 Ağustos Cumartesi

KOVA

Satürn geri giderken birçok eski olayları yeniden tetikliyor. Aile bireyleri yüzleşme yaşayacak. Uzun süredir taşınmayı düşünüyorsanız bu hafta bir çok fırsat yeniden karşınıza çıkacaktır.

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları 13 Ağustos Cumartesi

BALIK

Uzun zamandır çok istediğiniz seyahat arzularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Eksik bilgilerinizi tamamlamak istiyorsanız bu dönemi akıllıca kullanabilir, iş tekliflerinizi değerlendirebilirsiniz.

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