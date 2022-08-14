İzmir hava durumu 14 Ağustos Pazar! Ege’ye kuvvetli yağış geliyor

İzmir hava durumu bugün nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? soruları özellikle plan yapacaklar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji'den Ege'ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. İşte 14 Ağustos Pazar hava durumu...
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Trakya ve doğusu ile zamanla bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Üsküdar, Kadıköy, Maltepe ilçeleri; gece saatlerinde il geneli kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ile Manisa'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 36°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana'nın kuzey ilçeleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah saatleirnde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, öğleden sonra Eskişehir ile Ankara ve Çankırı'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 33°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Ordu'nun iç kesimleri, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 32°C
Parçalı bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 33°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık