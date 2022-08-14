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Haberler Yaşam İzmir hava durumu 14 Ağustos Pazar! Ege'ye kuvvetli yağış geliyor

İzmir hava durumu 14 Ağustos Pazar! Ege'ye kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre bugün Ege'de bazı ilçelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu planı yapacak olanlar 'Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağmur var mı?' sorularını araştırıyor. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyıları, Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Ankara ve Çankırı'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 14 Ağustos Pazar hava durumu...

14.08.2022, 09:25 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022, 09:26

İzmir hava durumu bugün nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? soruları özellikle plan yapacaklar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji'den Ege'ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. İşte 14 Ağustos Pazar hava durumu...

İzmir hava durumu 14 Ağustos Pazar! Ege’ye kuvvetli yağış geliyor

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Trakya ve doğusu ile zamanla bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Üsküdar, Kadıköy, Maltepe ilçeleri; gece saatlerinde il geneli kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 14 Ağustos Pazar! Ege’ye kuvvetli yağış geliyor

EGE

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ile Manisa'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 36°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu

İzmir hava durumu 14 Ağustos Pazar! Ege’ye kuvvetli yağış geliyor

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana'nın kuzey ilçeleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah saatleirnde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 14 Ağustos Pazar! Ege’ye kuvvetli yağış geliyor

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğleden sonra Eskişehir ile Ankara ve Çankırı'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu 14 Ağustos Pazar! Ege’ye kuvvetli yağış geliyor

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu 14 Ağustos Pazar! Ege’ye kuvvetli yağış geliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Ordu'nun iç kesimleri, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 32°C

Parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 33°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu 14 Ağustos Pazar! Ege’ye kuvvetli yağış geliyor

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 14 Ağustos Pazar! Ege’ye kuvvetli yağış geliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

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