Boşanma aşamasındaki eşini başından vurdu

ANTALYA'NIN Döşemaaltı ilçesinde Şenay Ayvaoğlu (37), boşanma aşamasındaki eşi Serkan Ayvaoğlu (42) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Hayatını kaybeden talihsiz kadının, geçtiğimiz yıl eşi hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Olay, önceki gün 22.00 sıralarında Dağbeli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Serkan Ayvaoğlu, boşanma aşamasındaki eşi Şenay Ayvaoğlu ile konuşmak için mahalledeki düğüne geldi. Konuşma bahanesiyle eşini yanına çağıran Serkan Ayvaoğlu, düğün alanından uzaklaştıktan sonra tabancasını ateşledi. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, katil zanlısı kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

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