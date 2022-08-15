Günlük burç yorumları 15 Ağustos Pazartesi

KOÇ
Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi sonuç vermiyor. Sabırlı olmalısınız.
KOÇ
Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi sonuç vermiyor. Sabırlı olmalısınız.
BOĞA
Başarısız olmaya tahammülünüz yok. Çevrenizin de olumsuz sonuçlardan sorumlu olduğunu unutmamalısınız. Derin düşününce kolayca çözüme ulaşıyorsunuz. Satürn kariyer evinizi denetliyor.
İKİZLER
Birçok konunun iç yüzünü merak etmeniz yüzünden, birçok kişinin tepkisini üzerinize çekebilirsiniz. Hedeflerinizi yüksek tutmak isterken, koyduğunuz bazı kuralları önce kendiniz bozuyorsunuz.
YENGEÇ
Bugün dengelerinizle başınız dertte. Mesleki konuların öne çıkması ile, ertelediğiniz işlerin birikmesine meydan vermemelisiniz. Ele aldığınız konuları sabırla çalışarak sonuçlandıracaksınız.
ASLAN
Kariyer anlamında uzun süredir ulaşmak istediğiniz kişilerin karşınıza çıkması, evrenin size hediyesi olacaktır. Mesleki anlamda size yardımcı olabilecek güçlü dostlarınız var.
BAŞAK
Enerjinizle ilgili bir sorununuz yok. Her şeyi göze alacak kadar güçlüsünüz ve performansınız oldukça yüksek. Öfkenizi baskı altında tuttuğunuz zaman vücudunuza zarar veriyorsunuz.
TERAZİ
Yılmadan ve üşenmeden sabırla çalışıyorsunuz. Zaten siz daha farklı olamazsınız. Bu hafta planlarınızı sistemli ve mantıklı bir şekilde yapmalısınız. Bazı şartlar değişebilir.
AKREP
İsteklerinizde değişim yaşarken, karşı tarafın duygularını da düşünmek zorundasınız. Bugün inatla kendi fikirlerinizi savunmak isteyeceksiniz. Yapmak istediğiniz atılımlar kafanızı karıştırabilir.
YAY
Bugün duygusal konularda fanatik düşüncelerinizin esiri olabilir ve eskiye özlem duyabilirsiniz. Yaşamınızı kolaylaştırmalısınız. Toplumda göze çarpacak farklı çalışmalar yapmak istiyorsunuz.
OĞLAK
İlişkilerinizde baskın bir portre çizeceksiniz. Enerjinizle ilgili bir sorununuz yok. Her şeyi göze alacak kadar güçlüsünüz ve performansınız oldukça yüksek. Seçimlerinizi iyi belirliyorsunuz.
KOVA
Jüpiter'in geri gitmesi, işlerinizi dikkatlice ele almanız gerektiği konusunda sizi uyarıyor. Kendinize çok güvenmenize rağmen, hata yapma olasılığınız yüksek. İstediğiniz şartlar oluşmayabilir.
BALIK
Olayların içinde olmak bazen sizi sıkıyor. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlardan uzaklaşın. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün.