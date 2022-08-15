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Günlük burç yorumları 15 Ağustos Pazartesi

Haftanın ilk günü 15 Ağustos Pazartesi burcunuzda neler yaşanacak? Dolunayın burcunuza etkileri neler olacak? Aşk, kariyer ve sağlık alanında ne gibi yenilikler yaşanacak? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 15 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları...

15.08.2022, 09:19 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022, 09:20

KOÇ

Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi sonuç vermiyor. Sabırlı olmalısınız.

Günlük burç yorumları 15 Ağustos Pazartesi

BOĞA

Başarısız olmaya tahammülünüz yok. Çevrenizin de olumsuz sonuçlardan sorumlu olduğunu unutmamalısınız. Derin düşününce kolayca çözüme ulaşıyorsunuz. Satürn kariyer evinizi denetliyor.

Günlük burç yorumları 15 Ağustos Pazartesi

İKİZLER

Birçok konunun iç yüzünü merak etmeniz yüzünden, birçok kişinin tepkisini üzerinize çekebilirsiniz. Hedeflerinizi yüksek tutmak isterken, koyduğunuz bazı kuralları önce kendiniz bozuyorsunuz.

Günlük burç yorumları 15 Ağustos Pazartesi

YENGEÇ

Bugün dengelerinizle başınız dertte. Mesleki konuların öne çıkması ile, ertelediğiniz işlerin birikmesine meydan vermemelisiniz. Ele aldığınız konuları sabırla çalışarak sonuçlandıracaksınız.

Günlük burç yorumları 15 Ağustos Pazartesi

ASLAN

Kariyer anlamında uzun süredir ulaşmak istediğiniz kişilerin karşınıza çıkması, evrenin size hediyesi olacaktır. Mesleki anlamda size yardımcı olabilecek güçlü dostlarınız var.

Günlük burç yorumları 15 Ağustos Pazartesi

BAŞAK

Enerjinizle ilgili bir sorununuz yok. Her şeyi göze alacak kadar güçlüsünüz ve performansınız oldukça yüksek. Öfkenizi baskı altında tuttuğunuz zaman vücudunuza zarar veriyorsunuz.

Günlük burç yorumları 15 Ağustos Pazartesi

TERAZİ

Yılmadan ve üşenmeden sabırla çalışıyorsunuz. Zaten siz daha farklı olamazsınız. Bu hafta planlarınızı sistemli ve mantıklı bir şekilde yapmalısınız. Bazı şartlar değişebilir.

Günlük burç yorumları 15 Ağustos Pazartesi

AKREP

İsteklerinizde değişim yaşarken, karşı tarafın duygularını da düşünmek zorundasınız. Bugün inatla kendi fikirlerinizi savunmak isteyeceksiniz. Yapmak istediğiniz atılımlar kafanızı karıştırabilir.

Günlük burç yorumları 15 Ağustos Pazartesi

YAY

Bugün duygusal konularda fanatik düşüncelerinizin esiri olabilir ve eskiye özlem duyabilirsiniz. Yaşamınızı kolaylaştırmalısınız. Toplumda göze çarpacak farklı çalışmalar yapmak istiyorsunuz.

Günlük burç yorumları 15 Ağustos Pazartesi

OĞLAK

İlişkilerinizde baskın bir portre çizeceksiniz. Enerjinizle ilgili bir sorununuz yok. Her şeyi göze alacak kadar güçlüsünüz ve performansınız oldukça yüksek. Seçimlerinizi iyi belirliyorsunuz.

Günlük burç yorumları 15 Ağustos Pazartesi

KOVA

Jüpiter'in geri gitmesi, işlerinizi dikkatlice ele almanız gerektiği konusunda sizi uyarıyor. Kendinize çok güvenmenize rağmen, hata yapma olasılığınız yüksek. İstediğiniz şartlar oluşmayabilir.

Günlük burç yorumları 15 Ağustos Pazartesi

BALIK

Olayların içinde olmak bazen sizi sıkıyor. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlardan uzaklaşın. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün.

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