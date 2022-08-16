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Günlük burç yorumları 16 Ağustos Salı

Haftanın ikinci günü 16 Ağustos Salı burcunuzda neler yaşanacak? Dolunayın burcunuza etkileri neler olacak? Aşk, kariyer ve sağlık alanında ne gibi yenilikler yaşanacak? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 16 Ağustos Salı günlük burç yorumları...

16.08.2022, 09:22 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022, 09:24

KOÇ: Gereksiz masraflarınıza dikkat etmeniz gerekecek. Severek aldığınız şeyleri sonradan kullanmak istemeyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamları arzuladığınız gibi etkileyeceksiniz.

Günlük burç yorumları 16 Ağustos Salı

BOĞA: Araştırmacı yönünüzü körükleyen aktiviteler içinde bulunurken, detaylar üzerinde yoğunlaşarak başarıyı yakalayacaksınız.
İsteklerinizi enerjinizle donatmayı biliyor ve uyumlu bir kombinasyonu yaratabiliyorsunuz.

Günlük burç yorumları 16 Ağustos Salı

İKİZLER: Düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır takınarak sosyal yaşantınızda farklı konumlar elde edecek, dayatmacı bir tavır sergileyeceksiniz.
Bugün çevrenizden beklemediğiniz avantajlar elde edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları 16 Ağustos Salı

YENGEÇ: Aynı düşünceye sahip olmadığınız grupların size cephe aldığını göreceksiniz. Aşk yaşantınızda olan aksilikleri gözünüzde büyütebilir, yeni başlayan bir ilişkinin olamayacağını görerek bitirmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları 16 Ağustos Salı

ASLAN: Sözleriniz baskıcı olabilir fakat siz taviz vermeyen tavırlarınızla kendinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Yaratıcı kişilerle birlikte olacak ve sizi destekleyen güçlü kişilerin arkadaşlığını tercih edeceksiniz.

Günlük burç yorumları 16 Ağustos Salı

BAŞAK: Sosyal aktivitelerde bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir izlenimci tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir

Günlük burç yorumları 16 Ağustos Salı

TERAZİ: Bildiğiniz konuları ne pahasına olursa olsun gerçekleştirmeye çalışmalısınız. Jüpiter'in geri gidişiyle işinizle ilgili kendinizi yetiştirmeniz gereken konularda kurs ve seminer gibi aktivitelere katılacaksınız.

Günlük burç yorumları 16 Ağustos Salı

AKREP: İş hayatınızla arkadaş gruplarınız birlikte kaynaşacaktır. Mesleki anlamda yardımcı olabilecek ve istediğiniz kapıları açabilecek dostluklar kuracaksınız. Aşk ve iş ilişkilerinizde gücü tercih edeceksiniz.

Günlük burç yorumları 16 Ağustos Salı

YAY: Kendi işinizi yapıyorsanız, Satürn geri giderken dikkatli olmalı ve risklere girme konusunda tedbiri elden bırakmamalısınız.
Bir işiniz varsa, yeni yöntemler yerine eski şartları sürdürmeye devam etmelisiniz.

Günlük burç yorumları 16 Ağustos Salı

OĞLAK: Satürn finans evinizde geri gitmeye devam ediyor. Üretim yapan bir firmada çalışıyorsanız; piyasaya yeni mallar sürmek yerine eski ürünlerinizi iyileştirme ve daha iyi sunma projeleri geliştirmelisiniz.

Günlük burç yorumları 16 Ağustos Salı

KOVA: Satürn geri gitmeye devam ediyor. Tüm bunlar şartlarınızın değişime uğrayacağı sinyallerini vermektedir. Yollarla ilgili beklediğiniz projeler gündeme gelecektir. Beğişen şartlar nedeniyle oldukça zorlanıyorsunuz.

Günlük burç yorumları 16 Ağustos Salı

BALIK: Aile içinde sorumluluk duygunuz artacak ve düzenli hareket etmeyi yeğleyeceksiniz.
Önemli kişilerle görüşecek birçoğunuz başarılı pozisyonlara geçeceklerdir. Kendinizden yaşça büyüklerin desteğini alacaksınız.

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