Kuzey batıyı yağış ve fırtına vurdu

YURDUN kuzey ve batı bölgelerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Kütahya'da sel baskınları, toprak kayması ve çökmelere neden oldu. İstanbul'da ise Kapalı Çarşı'yı su bastı. Esnaf zor anlar yaşadı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kuvvetli fırtına ve dolu nedeniyle çok sayıda ağaç kırılırken bir ağacın üzerinde bulunan serçeler yağış nedeniyle öldü. Kütahya'nın Domaniç ilçesi Muratlı köyünde etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve ağılı su bastı. Köyde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Balıkesir'in Gönen ilçesinde kısa sürede yağan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

KAPALI ÇARŞI SULAR ALTINDA

İSTANBUL'UN birçok bölgesi sağanak yağıştan nasibini aldı. Fatih'te bulunan tarihi Kapalı Çarşı'da gider taştı. Giderlerin taşması sonucu çarşıyı, etrafında bulunan sokakları ve Eminönü Beyazıt'ta bulunan çevre sokakları da su bastı. Ayrıca İstanbul Beykoz'da Lacivert restoranın istinat duvarı çöktü. Göçük altında kalan bir kişiyi ekipler kurtardı. Sarıyer Ayazağa'da yol çöktü. Araç sürücüleri çöken yolda güçlükle ilerledi. Kağıthane'de ise toprak kaydı, bir minibüs toprağın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Avcılar'da da bazı ev ve iş yerlerini su bastı, evin bahçe duvarı yıkıldı. Yağış nedeniyle çöken yolda İBB aracı mahsur kaldı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI/ SUAT SALGIN / RAMAZAN AYDEMİR