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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesi üzerinden açıkladı. Verilere göre, 1-7 Ağustos'ta 232 bin 253 kişinin testi pozitif çıktı, 380 kişi hayatını kaybetti.

AA

16.08.2022, 14:53

Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 vaka sayısını açıkladı

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı. Buna göre, 1-7 Ağustos'ta 232 bin 253 kişinin testi pozitif çıktı, 380 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 447 bin 132 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 406 bin 322 olarak açıklanmıştı.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 528 bin 70'e yükselirken, 100 bin 58 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 151 milyon 610 bin 456 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Haftalık vaka sayısı tırmanışa geçti! Sağlık Bakanlığı duyurdu

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