Devlet korumasındaki 312 genç üniversiteli oldu

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavına (YKS) giren, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve koruması altındaki 742 öğrenciden 312'si üniversiteye yerleşti. Devlet korumasındaki gençlere pek çok imkan sağlandığını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şunları kaydetti: "Çocuklarımızı bugüne kadar olduğu gibi öğrenim hayatları boyunca da destekleyeceğiz. Bakanlığımızca yükseköğretime devam eden gençlerimize çeşitli imkanlar sunuyoruz. Rehberlik ve danışmanlık hizmetimizin yanı sıra öğrencilerimizin giyim, yemek, ulaşım gibi yaşam giderlerini karşılıyoruz. Tercih eden gençlerimizin tamamı Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlardan ücretsiz yararlanmaktadır. Mezun olduktan sonra da onları kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ediyoruz. Öğrenimlerine devam edecekleri illerde onlar için danışman görevlendireceğiz."

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